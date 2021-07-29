Son dakika: Karar Resmi Gazete'de! Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığı'na atandı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı.
Özvar'ın YÖK Başkanlığı'na atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
"YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU SEÇME KARARI"
'Yüksek Öğretim Kurulu Seçme Kararı' başlığıyla yayımlanan kararda, "Yüksek Öğretim Kurulu Üyeliliğine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6. maddesinin b/1 bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar seçilmiştir" ifadelerine yer verildi.
SARAÇ'A YENİ GÖREV
Öte yandan Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı.
Resmi Gazete'de yer alan kararda, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Cumhurbaşkanlı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç atanmıştır ifadeleri kullanıldı.