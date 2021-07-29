Son dakika: Karar Resmi Gazete'de! Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Başkanlığı'na atandı







EROL ÖZVAR KİMDİR?

Erol Özvar, iktisat ve iktisat tarihi profesörüdür. 1966 yılında İstanbul doğdu. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde lisans mezuniyetini tamamladı. Aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Bilimsel çalışmaları genel olarak Orta Doğu'ya ve özel olarak Osmanlı Devleti'ne özgü ekonomik ve mali kurumlardaki değişmeleri ele alır. Erol Özvar'ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması (İstanbul: Kitabevi Yayınları 2004) isimli kitabı, Garanti Bankası'na bağlı Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi tarafından 2005 yılında kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü.