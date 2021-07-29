Erol Özvar kimdir? YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar kaç yaşında, nereli? İşte hayatı hakkında bilgiler

YÖK Başkanlığı görevine atanan Prof.Dr. Erol Özvar hakkında araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar seçildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası Erol Özvar'ın hayatı hakkında detaylı bilgiler merak edip araştırılıyor. Peki, Peki, Prof. Dr. Erol Özvar kimdir? YÖK yeni Başkanı Erol Özvar kaç yaşında, nereli? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
PROF. DR. EROL ÖZVAR KİMDİR?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar seçildi.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. Saraç, 2014'ten bu yana YÖK Başkanı olarak görev yapıyordu.
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın YÖK üyesi ve YÖK Başkanı seçilmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.
ÖZVAR'IN ÖZ GEÇMİŞİ
İktisat ve iktisat tarihi profesörü olan Özvar, 1966'da İstanbul doğdu. 1989'da Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Özvar, aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.
Özvar'ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde yer alan "Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması" kitabı, Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezince 2005'te kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü.