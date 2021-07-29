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    • 30.07.2021 06:14
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    Erol Özvar kimdir? YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar kaç yaşında, nereli? İşte hayatı hakkında bilgiler

    Erol Özver kimdir? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü görevinde bulunan Prof.Dr.Erol Özvar Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, YÖK Başkanı görevine getirildi. Bu gelişmeler sonrasında Prof.Dr. Erol Özvar'ın hayatı hakkında bilgiler merak edilip araştırılmaya başlandı. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Özvar "Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler" adlı eseri ile 2013'te Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne layık görüldü. Peki, Prof. Dr. Erol Özvar kimdir? YÖK yeni Başkanı Erol Özvar kaç yaşında, nereli? İşte hayatı hakkında bilgiler!

    takvim.com.tr
    Erol Özvar kimdir? YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar kaç yaşında?

    YÖK Başkanlığı görevine atanan Prof.Dr. Erol Özvar hakkında araştırmalar hız kazandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar seçildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası Erol Özvar'ın hayatı hakkında detaylı bilgiler merak edip araştırılıyor. Peki, Peki, Prof. Dr. Erol Özvar kimdir? YÖK yeni Başkanı Erol Özvar kaç yaşında, nereli? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    PROF. DR. EROL ÖZVAR KİMDİR?

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar seçildi.

    Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre Prof. Dr. Yekta Saraç, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. Saraç, 2014'ten bu yana YÖK Başkanı olarak görev yapıyordu.

    Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar'ın YÖK üyesi ve YÖK Başkanı seçilmesine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

    ÖZVAR'IN ÖZ GEÇMİŞİ

    İktisat ve iktisat tarihi profesörü olan Özvar, 1966'da İstanbul doğdu. 1989'da Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Özvar, aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

    Özvar'ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde yer alan "Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması" kitabı, Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezince 2005'te kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü.

        Mehmet Genç ile hazırladığı 2 ciltlik "Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler" adlı eseri 2013'te Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü'ne değer görülen Özvar, 2009-2012 arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezinde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programında ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.

        Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliğinin idare kurulu üyesi olan Özvar, Uluslararası İktisat Tarihi Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda bilim kurulu üyeliği de yaptı.

        Evli olan Özvar'ın üç çocuğu bulunuyor.
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