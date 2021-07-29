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    • 29.07.2021 12:36
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    İl dışı atama başvuruları ne zaman? Öğretmen il dışı tayin başvuruları başladı mı? MEBBİS il dışı atama kontenjanları 2021!

    MEB il dışı tayin başvuruları ne zaman başlayacak? MEBBİS il dışı atama kontenjan açıklandı mı? Soruları başka bir ile atanmak isteyen öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı. MEB tarafından açıklanan takvime göre; başvuru, atama ve ilişik kesmenin bu yıl ne zaman yapılacağı duyuruldu. Başvurular, http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılabiliyor. Peki, İl dışı atama başvuruları ne zaman? MEBBİS il dışı tayin başvuru başladı mı? İl dışı tayin kontenjanları listesi belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    İl dışı atama başvuruları ne zaman?

    İl dışı atama başvuruları ve kontenjanları merak ediliyor. MEBBİS il dışı tayin atama başvuruları ne zaman başlıyor? Bulundukları ilden farklı bir ile atanmak isteyen öğretmenler il dışı atama başvurusu yapıyor. Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak. Peki, il dışı atama kontenjanları nasıl? İl dışı atama başvurusu nasıl yapılır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    2021 yılına ilişkin öğretmenlerin il dışı atama başvuruları 30 Temmuz - 3 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

    ADAYLAR DİKKAT!

    Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Bu sebeple, başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekiyor.

    40 EĞİTİM KURUMU TERCİH EDİLEBİLECEK

    İller arası yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerden en çok 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu kapsamda başvuracak öğretmenlere, tercihleri dışında 41'inci seçenek olarak bir ili daha tercih etme hakkı verilecek. Ancak 40 eğitim kurumu tercihi tamamlanmadan 41'inci seçenek işaretlenemeyecek. Bunlardan 41'inci seçeneği işaretleyenler, yalnızca tercih ettiği ildeki boş kalan kontenjanlara hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacak.

        İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

        1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

        2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

        3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

        23 İL KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULAR

        23 İl listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille
        sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler.

        23 İL LİSTESİ

        Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli, Van.

        İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 3 Ağustos 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecek. Atama sonuçları ise 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

        "23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular" bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacakt. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecek.

        İL DIŞI İLİŞİK KESME NE ZAMAN?

        Atama sonuçlarına göre tercih ettği eğitim kurumuna atanan öğretmenler 5 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirebilecek.
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        Haberler Güncel İl dışı atama başvuruları ne zaman? Öğretmen il dışı tayin başvuruları başladı mı? MEBBİS il dışı atama kontenjanları 2021!