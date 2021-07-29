İl dışı atama başvuruları ne zaman? Öğretmen il dışı tayin başvuruları başladı mı? MEBBİS il dışı atama kontenjanları 2021!

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

23 İL KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULAR

23 İl listesinde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla üç yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülükleri dikkate alınmak suretiyle listedeki 23 ille

sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecekler.

23 İL LİSTESİ

Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli, Van.