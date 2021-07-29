1 Ağustos'ta yasaklar geri mi geliyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden mi başlayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yaz sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı nedeniyle vaka sayılarının artmaya başlaması aşılarını olmayan pek çok vatandaşın da bir an önce aşılanmamasından dolayı vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Aşıları olan vatandaşlar yeniden yasakların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki son 24 saat korona tablosu nasıl şekillendi? Fahrettin Koca'dan konuya dair önemli açıklamalar da geldi. İşte tüm detaylar…
1 AĞUSTOS'TA YASAKLAR GERİ Mİ GELECEK?
Yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacak. Bu nedenle gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi.
28 TEMMUZ KORONA TABLOSU
Sağlık Bakanlığı 28 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 257 bin 474 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 197 oldu.
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,74, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 40,53 olarak kayda geçti.
Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 77 bin 627 aşı uygulandı.