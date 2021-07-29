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    • 29.07.2021 12:45
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    1 Ağustos’ta yasaklar geri mi geliyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden mi başlayacak?

    Gündemde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında 1 Ağustos’ta yasaklar geri mi geliyor? Sorusu yer alıyor. Vaka sayılarının hızla artmasıyla birlikte tüm illerden milyonlarca vatandaş endişeleniyor ve yeniden yasakların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Bu noktada Kabine Toplantısı’nın yapılıp hangi kararların alınacağını meraklı gözlerle takip eden vatandaşlar Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden mi başlayacak? Sorgulamasının sıklıkla yapıyor. İşte son 24 saatte korona tablosundaki değişim ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları…

    takvim.com.tr
    1 Ağustos’ta yasaklar geri mi geliyor?

    1 Ağustos'ta yasaklar geri mi geliyor? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden mi başlayacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yaz sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı nedeniyle vaka sayılarının artmaya başlaması aşılarını olmayan pek çok vatandaşın da bir an önce aşılanmamasından dolayı vaka sayıları gün geçtikçe artıyor. Aşıları olan vatandaşlar yeniden yasakların gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki son 24 saat korona tablosu nasıl şekillendi? Fahrettin Koca'dan konuya dair önemli açıklamalar da geldi. İşte tüm detaylar…

    1 AĞUSTOS'TA YASAKLAR GERİ Mİ GELECEK?

    Yeni kısıtlama kararlarının alınıp alınmayacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde takvim.com.tr'de yer alacak. Bu nedenle gözler Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'na çevrildi.

    28 TEMMUZ KORONA TABLOSU

    Sağlık Bakanlığı 28 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

    Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 257 bin 474 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 291 kişinin testi pozitif çıktı, 76 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 197 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,74, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 40,53 olarak kayda geçti.

    Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 77 bin 627 aşı uygulandı.

        Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 185 bin 504'ü birinci doz, 25 milyon 155 bin 40'ı ikinci doz, 4 milyon 418 bin 827'si üçüncü doz olmak üzere 69 milyon 759 bin 371'e yükseldi.

        En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

        En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

        BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI!

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tabloyu değerlendirdi.

        Koca, "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez!" ifadelerini kullandı.
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