Doğru şıkı işaretleyen YKS şampiyonları konuştu: Hiç ezber yapmadım

Milyonlarca öğrencinin ve ailenin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dün açıklandı. Bu yıl hem TYT Türkiye birincisi hem de AYT sayısal alanında Türkiye birincisi Adana Kozan Fen Lisesi öğrencisi Ali Eren Çakıcılı'ydı. Sonuçları öğrendiğinde çok şaşırdığını söyleyen 19 yaşındaki Çakıcılı, "Çok çalıştım. Derece bekliyordum ama birincilik farklı bir şey tabiî ki. Şu an çok mutluyum. 7/24 çalıştım. Çalışmamın haddi hesabı yok. 4.5 senedir bu sınava hazırlanıyorum. 8'inci sınıfın yaz aylarında çalışmaya başlamıştım. Babam öğretmen olduğu için onun okuluna gidip çalışıyordum. Sınava kadar da çalışmalarım devam etti. Sınava hazırlanırken ezberden gitmemek gerekiyor. Kendimiz bir şeyler üretmemiz gerekiyor. Aklımda bilgisayar mühendisliği var, büyük ihtimal ona gideceğim. Yurt dışında okumak, yüksek lisans yapmak istiyorum" ifadesini kullandı.

HIÇ EZBER YAPMADIM

Sınavda matematik sorularının kendisini zorladığını söyleyen Ali Eren Çakıcılı, formül ezberlemekten kaçındığını söyledi. "Bu sene matematik zor geldi. Soruları çözerken ellerim titredi. Test çözüp belli yöntemlere bağlı kalırsak bu soruları yetiştiremeyiz. Kısa yolları görmek gerekiyor, bunun için de soruları çözerken esnek davranmak gerekiyor. Formülleri direkt yapıştırmamak gerekiyor. Sınavdan önce 'Matematiği zor sorsunlar' diye dua ediyordum" dedi.

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