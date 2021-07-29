AÖL ek telafi sınavı sonuç sorgulama ekranı 2021! MEB son dakika 4. dönem açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL telafi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınava katılan adaylar tarafından merak edilip araştırılıyor. MEB Açık Lise ek, telafi sınav sonuçları için heyecan dorukta. 27- 28 Temmuz tarihleri arasında yapılan sınavların ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Öğrenciler sonuçların ne zaman yapılacağını merak edip araştırılıyor. Peki, AÖL 4.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...
AÖL TELAFİ SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL telafi sınavları 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak yapıldı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için henüz Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.
AÖL 3. dönem sınavları 7 Temmuz'da tamamlanmış, sınav sonuçları ise 14 Temmuz 2021 tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgiler göz önüne alındığında telafi sınav sonuçlarının 4 Ağustos 2021'de açıklanması ön görülüyor.
AÖL DİPLOMALARI İÇİN DUYURU
10.01.2020 tarih ve 750563 sayılı 2020/1 genelge kapsamında-2020-2 döneminde olduğu gibi- 2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerimizin diploma iş ve işlemlerini "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri" yürüteceklerdir. Bu nedenle, tüm yasal sorumluluk ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerimizin görev ve sorumluluğundadır.
Halk Eğitimi Merkezleri, 2020/3 dönemi mezun olan öğrencilerimizin diploma iş ve işlemlerini; 28.07.2021-16.08.2021 tarihleri arasında yönerge metni ile birlikte Açık Öğretim Lisesi resmi web adresinde yayımlanan "Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri 2020-3 Döneminde Mezun Olanların Diploma Defteri ve Diploma Basım Kılavuzu" doğrultusunda yapacaklardır.