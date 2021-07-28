Yazılım mühendisliği, psikoloji, optisyenlik taban puanları 2021! Bu bölümler için YKS kaç puan ve net gerekir?

Yazılım mühendisliği, psikoloji, optisyenlik taban puanları 2021 YKS'ye katılım sağlayan adayların merak ettiği konulardan birisi olarak araştırılıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021- YKS) sonuçları için geri sayım bitti. Sonuçların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde açıklanmasıyla birlikte öğrenciler YKS puanı ile hangi üniversiteye yerleşeceğini merak ediyor. Öğrenciler sınavların açıklamasının ardından aynı zamanda tercih işlemleri beklemeye başladı. Peki, Yazılım mühendisliği, psikoloji, optisyenlik taban puanları 2021 ne kadar? Bu bölümler için YKS kaç puan ve net gerekir? İşte detaylar...

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ, PSİKOLOJİ, OPTİSYENLİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI!

Yazılım mühendisliği, psikoloji, optisyenlik bölümleri taban puanları ve başarı sıralaması ile ilgili detaylar netleşiyor. İşte taban-tavan puanlar ve kontenjanlar;

2021 YKS TÜM BÖLÜMLERİN TABAN TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İşte YKS ile ilgili bilinmesi gerekenler ve sınav birincileri;