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    • 28.07.2021 14:06
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    Tahliye edilen binanın karot testinde akılalmaz ihmal! Betonundan deniz kumu çıktı

    İstanbul Güngören'de, balkonunda meydana gelen derin çatlaklara önlem olarak demir direkle destek yapılan binaya tahliye kararının ardından bugün karot örneği alındı. Örnek olarak alınan beton parçalarında deniz kumu çıktı.

    DHA
    Tahliye edilen binada akılalmaz ihmal! Sonuçlar çıktı

    Güngören Mareşal Çakmak Mahallesi Orhan Caddesi'nde bulunan 5 katlı binada, yıllar içinde oluşan çatlaklar tehlikeli boyuta ulaştı. Bina sakinleri, balkonun yıkılma tehlikesine karşı demir ve tahta direkle balkona destek yaptı.



    Binada oluşan görüntü, çevrede yaşayanlarda da tedirginliğe neden oldu. Güngören Belediyesi Zabıta ekipleri dün binaya gelerek, binanın tahliyesine karar verilen ilgili yazıyı astı ve binada yaşayanlar otellere yerleştirildi.

    KAROT ÖRNEĞİ ALINDI, DENİZ KUMU ÇIKTI
    Binada yaşayanlar tahliye edildikten sonra belediye ekipleri bugün binadaki betonun sağlamlığını ölçmek için karot testi yaptı.



        Karot örneği alınan beton parçalarında deniz kumu olduğu tespit edilirken, beton parçalarında midye kabukları da bulundu.

        "MİDYE KABUKLARI VAR"
        Binadan karot örneği alan İnşaat Teknikeri Murat Demir, "Midye kabukları var. Deniz çakılları görünüyor. Bir hafta içinde bunların sonuçları çıkacak. Bunlar kesilecek düzeltilecek, basınçlanacak, laboratuvarda teste girecek.

        Buranın mevcut demirleri, kolon sayıları bilgisayar ortamında çizilip ona göre belirlenecek. Bir hafta içinde kesin sonuç belli olacak" dedi.

        Binadan alınan örnekler inceleme yapılmak üzere laboratuvara görüldü.

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