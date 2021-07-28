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    • 28.07.2021 15:04
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    FETÖ'nün karı-koca iki mahrem imamı saklandıkları evde yakalandı

    Ankara Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem imamlarından oldukları belirlenen karı ve kocayı, Keçiören'de saklandıkları evde gözaltına aldı. Kocanın erkek polislerden, karısının ise polis eşlerinden sorumlu olduğu belirlendi.

    AA
    Karı-koca FETÖ'cüler saklandıkları delikte yakalandı

    Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kurulan özel ekibin yaptığı çalışmada, FETÖ üyesi olarak aranan iki şüphelinin, Keçiören'de bir evde saklandıkları tespit edildi.

    Adresi 3 gün takip eden ekipler, terör örgütünün haberleşme programı Bylock kullanıcısı A.Ü. ile eşi B.Ü'nün, 4 yıldır aynı evde kayıtsız şekilde yaşadıklarını belirledi.

    Eve operasyon düzenleyen ekipler, karı-kocayı gözaltına aldı. Zanlılardan B.Ü'nün, gözaltına alan polislere direnerek, slogan attığı belirtildi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden B.Ü'nün, erkek polis memurlarından sorumlu emniyet mahrem imamı, eşi A.Ü'nün de polis eşlerinden sorumlu mahrem imam olduğu öğrenildi.

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