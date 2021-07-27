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    • 27.07.2021 15:04
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    Şehit Ömer Halisdemir'e "darbeci" diyen İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı partisinden istifa etti

    İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı, FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıktı ve darbeci Terzi'yi vurarak kritik bir göreve imza attıktan sonra 33 kurşunla şehit edilen 15 Temmuz Kahramanı Astsubay Ömer Halisdemir'e "Asıl Darbeci" sözlerini sarf etti. Tepki alan paylaşım sonrası partisinden istifa eden ve hakkında soruşturma açılan Uğur Songül Sarıtaşlı, yaptığı açıklamada da skandal ifadeler kullandı. Ülkesindeki gelişmelerden habersiz nasıl siyaset yaptığı anlaşılmayan Sarıtaşlı, "Devrin siyasi enstrümanlarından trollerin kurduğu gafil tuzağa düşmüş olmaktan esef duyuyorum. Semih Terzi'yi de Ömer Halisdemir'i de tanımam." dedi.

    DHA
    Şehit Halisdemir'e darbeci diyen İP'li istifa etti!

    İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıktı. Sarıtaşlı, "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi" diyerek skandala imza attı.


    PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ
    Tepki alan paylaşım sonrası hakkında soruşturma açılan Uğur Songül Sarıtaşlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, üzgün olduğunu belirterek İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.




    Sarıtaşlı açıklamasında, "Bir kaç gün evvel Twitter'dan atılan bir tweete yaptığım bir yorumun maksadını aşmasından dolayı gerçekten çok üzgünüm. Ancak bilinmelidir ki; asker bir baba tarafından yetiştirilen, yine asker bir ağabey tarafından korunup kollanan bir kadın olarak bu ülkenin her ferdi gibi vatana, millete, bayrağa, ülkemin bölünmez bütünlüğüne ve askerine saygısızlık etmek, şehitlerimizin aziz hatıralarını yok saymak benim ve ailem için asla ve kata kabul edilemez. Bu çamur ne bana ne ailemdeki hiç bir bireye yapışmaz.

    HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ
    Devrin siyasi enstrümanlarından trollerin kurduğu gafil tuzağa düşmüş olmaktan esef duyuyorum. Başta tüm şehit aileleri, vatan için canını hiçe sayan tüm kolluk kuvvetleri, kuruluşundan beri görev almaktan onur duyduğum İYİ Parti teşkilatları ve Sayın Genel Başkanım ve çalışma arkadaşlarından kabul edilemez hatamdan ötürü binlerce kez özür diliyorum.



        Herkesin affına sığınarak; hatamın şahsi olduğunu, mensubu olduğum teşkilatı bağlamadığını ve teşkilatımı zor durumda bıraktığını gördüğüm için parti üyeliğimden istifa etmiş olduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.


        'YAZDIKLARIMDAN DOLAYI PİŞMANIM'
        Savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Sarıtaşlı'nın polis ifadesi de ortaya çıktı. Sarıtaşlı'nın savcılık talimatıyla polise verdiği ifadesinde "2016 yılında darbe girişimi olduğundan beri yazılı ve görsel medyayı yakından takip ederek, darbeyle ilgili her türlü haberi okudum. Bir sürü bilgi kirliliği olduğunu gördüğümden dolayı bu şekilde yorum yaptım.

        TANIMAM DEDİĞİ HALİSDEMİR'İ FETÖ'CÜ İLAN ETTİ
        Semih Terzi'yi de Ömer Halisdemir'i de tanımam. Yaptığım yorumdan dolayı pişmanlık duyup önce paylaşımımı sildim, daha sonra da hesabımı kapattım. 24 yıldır aktif olarak siyaset yapıyorum, ilk kez böyle bir hata yaptım"         dediği öğrenildi.

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