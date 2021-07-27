Şehit Ömer Halisdemir'e "darbeci" diyen İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı partisinden istifa etti

İYİ Parti Tokat İl Başkan Yardımcısı Uğur Songül Sarıtaşlı FETÖ'cü darbeci Semih Terzi'ye sahip çıktı. Sarıtaşlı, "Semih Terzi'nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz di mi" diyerek skandala imza attı.
PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ
Tepki alan paylaşım sonrası hakkında soruşturma açılan Uğur Songül Sarıtaşlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, üzgün olduğunu belirterek İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
Sarıtaşlı açıklamasında, "Bir kaç gün evvel Twitter'dan atılan bir tweete yaptığım bir yorumun maksadını aşmasından dolayı gerçekten çok üzgünüm. Ancak bilinmelidir ki; asker bir baba tarafından yetiştirilen, yine asker bir ağabey tarafından korunup kollanan bir kadın olarak bu ülkenin her ferdi gibi vatana, millete, bayrağa, ülkemin bölünmez bütünlüğüne ve askerine saygısızlık etmek, şehitlerimizin aziz hatıralarını yok saymak benim ve ailem için asla ve kata kabul edilemez. Bu çamur ne bana ne ailemdeki hiç bir bireye yapışmaz.
HEM SUÇLU HEM GÜÇLÜ
Devrin siyasi enstrümanlarından trollerin kurduğu gafil tuzağa düşmüş olmaktan esef duyuyorum. Başta tüm şehit aileleri, vatan için canını hiçe sayan tüm kolluk kuvvetleri, kuruluşundan beri görev almaktan onur duyduğum İYİ Parti teşkilatları ve Sayın Genel Başkanım ve çalışma arkadaşlarından kabul edilemez hatamdan ötürü binlerce kez özür diliyorum.