Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.07.2021 08:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.07.2021 08:42
    ABONE OL

    İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 388 sığınmacı kurtarıldı

    Son dakika haberine göre İzmir'in Dikili, Seferihisar, Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında farklı zamanlarda Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve tekne içerisinde mahsur kalan 388 sığınmacı kurtarıldı, 2 kişi organizatör olduğu iddiasıyla yakalandı. Kurtarılan toplam 388 sığınmacı işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Yunan ölüme itti Türkiye kurtardı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 17-20 Temmuz tarihleri arasında Dikili açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 78 sığınmacıyı kurtardı.

    Ekiplerce, 18-21 Temmuz tarihleri arasında Seferihisar açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen toplam 217 sığınmacı kurtarılırken, 2 şüpheli yaşa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla yakalandı.

    22 Temmuz tarihinde de Foça ilçesi açıklarında geri itilen 26 sığınmacı karaya çıkarıldı. Çeşme ilçesinde yelkenli teknenin içinde mahsur kalarak yardım isteyen 67 yabancı uyruklu kurtarıldı.

    Kurtarılan toplam 388 sığınmacı işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Pazarlık zamanı
    Haberler Güncel İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 388 sığınmacı kurtarıldı