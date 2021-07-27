Hıncal Uluç'tan Ekrem İmamoğlu ve magandalarına tepki: "Cankurtaranlar isim değiştirip "canalanlar" gibi saldırmışlar..."

Hıncal Uluç'un CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "HANGİ İMAMOĞLU!.." sözleriyle tepki gösterdiği köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:



Özellikle Şile kıyılarında görülen ve uluslararası adı RİP olan, ölümcül bir akıntı var.. Kıyıdan denizin içine doğru çeken bir akıntıdır ve özellikle bu sahilde her yıl boğulmalara sebep olur. Bu ters akıntıyı uzun anlatmıyorum. İnternette RİP yazın bulacaksınız.



Bu sebeple Şile'de resmi plajlar dışında denize girilmesi tavsiye edilmez, bir.

Buralarda belediyenin özel yetiştirilmiş cankurtaranları vardır.

İkincisi, girer ve bu akıntıya yakalanırsanız, kesinlikle akıntıya karşı, yani sahile doğru yüzmeyecek, kendinizi boşuna yorup, nefessiz bırakıp ölüme yaklaştırmayacak, akıntı yönünde yüzüp yorulmadan su yüzünde kalarak kurtarılmayı bekleyeceksiniz.