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    • 27.07.2021 09:11
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    Hıncal Uluç'tan Ekrem İmamoğlu ve magandalarına tepki: "Cankurtaranlar isim değiştirip "canalanlar" gibi saldırmışlar..."

    İstanbul Şile'de denizde kaybolan kişileri haberleştirmek isteyen basın mensupları cankurtaranların saldırısına uğramış, A Haber muhabiri ve kameranı İBB'nin can kurtaranları tarafından darp edilmişti. Yaşanan olay sonrası İBB Sözcüsü Murat Ongun, özür dilemek yerine can kurtaranların "görevlerini layıkıyla yaptıklarını" belirtti. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan duayen gazeteci Hıncal Uluç,"Plajda çekimler yapan muhabirlere de cankurtaranlar, isim değiştirip "canalanlar" gibi saldırmışlar.. Bunlar artık tanıyamaz olduğum Ekrem İmamoğlu'nun adamları ve gene artık tanıyamaz olduğumuz İmamoğlu'nun başdanışmanı Murat Ongun'un bir de sıkılmadan savunduğu kişiler..." ifadeleriyle tepki gösterdi.

    Cankurtaranlar, isim değiştirip canalanlar gibi saldırmışlar...

    Hıncal Uluç'un CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "HANGİ İMAMOĞLU!.." sözleriyle tepki gösterdiği köşe yazısının ilgili kısmı şöyle:

    Özellikle Şile kıyılarında görülen ve uluslararası adı RİP olan, ölümcül bir akıntı var.. Kıyıdan denizin içine doğru çeken bir akıntıdır ve özellikle bu sahilde her yıl boğulmalara sebep olur. Bu ters akıntıyı uzun anlatmıyorum. İnternette RİP yazın bulacaksınız.


    Bu sebeple Şile'de resmi plajlar dışında denize girilmesi tavsiye edilmez, bir.
    Buralarda belediyenin özel yetiştirilmiş cankurtaranları vardır.
    İkincisi, girer ve bu akıntıya yakalanırsanız, kesinlikle akıntıya karşı, yani sahile doğru yüzmeyecek, kendinizi boşuna yorup, nefessiz bırakıp ölüme yaklaştırmayacak, akıntı yönünde yüzüp yorulmadan su yüzünde kalarak kurtarılmayı bekleyeceksiniz.



    Sahile birlikte geldiğiniz insanlar sandalla gelecek ya da tam teçhizatlı, iyi eğitimli cankurtaranlar yetişecekler. Bu iki husus çok önemli.. Sahile değil, açığa yüzmek, hayat kurtarır yani..



    Geçen hafta tatilde Şile sahillerini izlemeye giden A Haber muhabirlerinin, cankurtaranlarla RİP akıntıları ve kurtarma yöntemleri konusunda konuşma yapmalarını şefleri olduğu söylenen bir herif "A Haber ile konuşanın ümüğünü sıkarım" diye engellemiş. Böyle konuşan birine "herif" dememi yadırgamazsınız herhalde.



        Yetmemiş, plajda çekimler yapan muhabirlere de cankurtaranlar, isim değiştirip "canalanlar" gibi saldırmışlar..
        Bunlar artık tanıyamaz olduğum Ekrem İmamoğlu'nun adamları ve gene artık tanıyamaz olduğumuz İmamoğlu'nun başdanışmanı Murat Ongun'un bir de sıkılmadan savunduğu kişiler.. Yani bakarsanız, bizimkiler ümüklerinin sıkılmasını hak etmişler..
        Peki ya isimlerinin sonunda "Sendika/ Dernek" lafları olan basın kuruluşları nerde?.
        Ara ki, bulasın..
        Gazeteci, bu ülkenin en yalnız adamıdır!.

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        Cankurtaranlar, isim değiştirip canalanlar gibi saldırmışlar...
        Haberler Güncel Hıncal Uluç'tan Ekrem İmamoğlu ve magandalarına tepki: "Cankurtaranlar isim değiştirip "canalanlar" gibi saldırmışlar..."