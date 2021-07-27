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    • 27.07.2021 07:44
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    aol.meb.gov.tr: AÖL online öğrenci sınav giriş ekranı | Açık Öğretim Lisesi 4. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak 2021?

    Açık Öğretim Lisesi 4. dönem sınavları ne zaman? Açık lise eğitimini devam ettiren öğrenciler için telafi sınavları yapılacak. AÖL 3. dönem sınavlarının 12 Temmuz'da açıklanmasının ardından Açık Lise ek sınav tarihleri için geri sayım başlamıştı. Bu sınava bazı öğrencilerin giriş hakkı bulunuyor. Online sınavlara katılamayan öğrenciler için ek (telafi) sınavı yapılıyor. Peki, AÖL ek sınav ne zaman? AÖL telafi sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Açık Öğretim Lisesi 4. dönem sınavları ne zaman?

    aol.meb.gov.tr: AÖL online öğrenci sınav giriş ekranı! AÖL 3. dönem sınavlarının 12 Temmuz'da açıklanmasının ardından Açık Lise ek sınav tarihleri için geri sayım başlamıştı. Lise eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrencinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek haberlere çevrilmişti ve heyecanlandıran açıklama yapıldı. Bu sınava bazı öğrencilerin giriş hakkı bulunuyor. Online sınavlara katılamayan öğrenciler için ek (telafi) sınavı yapılıyor. Peki AÖL telafi sınavlarına kimler katılabilir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AÖL telafi sınavı 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar online olarak gerçekleştirilecek.

    AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    AÖL TELAFİ SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

    AÖL telafi sınavına, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1. döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan online sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) katılabilecek.

    TELAFİ SINAVI KAYIT YENİLEME NASIL YAPILACAK?

    Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek.

    AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

    Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

    Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

    Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

    Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirm eyapılacaktır.

        SINAVIN GEÇERSİZ SAYILMASI

        Öğrencilerin sınavı;

        a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girmek,

        b. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi ya da öğrencinin başkası adına soruları cevaplaması, öğrencinin sınavı teknik hilelerle (ekran karartma, ekran kilitleme,vb.) duraklatması ya da sınavın güvenliğini ve akışını etkileyecek herhangi bir eylemde bulunması veya öğrencinin sınav sırasında ekran dışına çıkması,

        c. Sınav kurallarının ihlaledilmesi,

        ç. Öğrencinin, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için daha önce yapılan sınavlara katılmış olması durumlarında geçersiz sayılacaktır.
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        Diren Tunus
        Haberler Güncel aol.meb.gov.tr: AÖL online öğrenci sınav giriş ekranı | Açık Öğretim Lisesi 4. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak 2021?