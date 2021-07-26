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    AÖL telafi sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? Açık Lise ek sınavları hangi tarihte yapılacak 2021? MEB son dakika açıkladı!

    AÖL telafi sınavı ne zaman? Sorusu Açıköğretim lise eğitimi gören öğrenciler tarafından merak edilmeye başladı. AÖL 3. dönem sınavlarının 12 Temmuz'da açıklanmasın ardından Açık Öğretim Lisesi ek sınav tarihleri de MEB tarafından duyuruldu. Bu sınava bazı öğrencilerin giriş hakkı bulunuyor. 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan online sınavlara katılamayan öğrenciler için ek (telafi) sınavı yapılıyor. Peki, AÖL ek sınav ne zaman? AÖL telafi sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    AÖL telafi sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

    AÖL telafi sınavları ne zaman? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. Lise eğitimini uzaktan okuyan binlerce öğrencinin gözü kulağı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek haberlere çevrilmişti ve heyecanlandıran açıklama yapıldı. Peki AÖL telafi sınavlarına kimler katılabilir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    AÖL TELAFİ SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    MEB'den gelen açıklamaya göre, AÖL telafi sınavları 27 Temmuz-28 Temmuz tarihleri arasında online olarak gerçekleşecek.

    AÖL TELAFİ SINAVLARINA KİMLER KATILACAK?

    Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerimiz (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) için; 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacaktır.

    Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

        AÖL PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5(beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

        Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

        Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

        Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
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        Haberler Güncel AÖL telafi sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak? Açık Lise ek sınavları hangi tarihte yapılacak 2021? MEB son dakika açıkladı!