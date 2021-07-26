Yasaklar gelecek mi? 2 Ağustos'ta yasaklar geri geliyor mu? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Vaka sayıları nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaların geri gelebileceği son günlerde sosyal medyada iddia edilen konulardan birisi oldu. Son açıklanan verilere göre vaka sayıları 14 bin barajını geçmişti. Peki; yasaklar geri geliyor mu? Yasaklar gelecek mi? İşte merak edilen soruyla ilgili detaylı bilgiler!
YASAKLAR GELECEK Mİ?
Ağustos'ta yasakların geri gelmeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldıktan sonra detaylı bilgileri takvim.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.
VAKA SAYISI KAÇ?
Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.
Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" ifadelerine yer verdi.