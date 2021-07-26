Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 26.07.2021 17:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.07.2021 17:29
    ABONE OL

    Yasaklar gelecek mi? 2 Ağustos’ta yasaklar geri geliyor mu? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

    2 Ağustos’ta yasaklar geri geliyor mu? Yasaklar gelecek mi? Koronavirüs vaka sayılarının yükselmesiyle birlikte vatandaşların merak ettiği konu yasakların geri gelip gelmeyeceği oldu. Son açıklanan verilere göre vaka sayısı 14 bin bandını aştı. Bu nedenle yasaklar gelecek mi sorusu da gündemde sonucu araştırılan konulardan birisi oldu. Gözler hafta başı olan 2 Ağustos tarihine çevrildi. Peki; yasaklar geri geliyor mu? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Yasaklar gelecek mi? 2 Ağustos’ta yasaklar geri geliyor mu? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?

    Yasaklar gelecek mi? 2 Ağustos'ta yasaklar geri geliyor mu? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Vaka sayıları nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaların geri gelebileceği son günlerde sosyal medyada iddia edilen konulardan birisi oldu. Son açıklanan verilere göre vaka sayıları 14 bin barajını geçmişti. Peki; yasaklar geri geliyor mu? Yasaklar gelecek mi? İşte merak edilen soruyla ilgili detaylı bilgiler!

    YASAKLAR GELECEK Mİ?

    Ağustos'ta yasakların geri gelmeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldıktan sonra detaylı bilgileri takvim.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

    VAKA SAYISI KAÇ?

    Sağlık Bakanlığı 25 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 837 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 230 kişinin testi pozitif çıktı, 55 kişi hayatını kaybetti.

    Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirli olmaz ve aşı olmazsak salgını durdurmak çok uzun sürebilir. Ödediğimiz bedelleri, kaybettiğimiz sevdiklerimizi düşünün ve aşınızı olun" ifadelerine yer verdi.

        KAÇ KİŞİ AŞI OLDU?

        En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Gümüşhane, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Şanlıurfa ve Bitlis oldu.

        Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 23 Temmuz saat 23.00 itibarıyla, uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 291 bin 878, ikinci doz aşı sayısı 22 milyon 152 bin 717 oldu. Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 65 milyon 174 bin 925'e yükseldi.

        İstanbul'da 12 milyon 14 bin 718, Ankara'da 5 milyon 275 bin 499, İzmir'de ise 4 milyon 398 bin 2 doz aşı yapıldı.

        Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 219 bin 528 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 94 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 5 bin 215 oldu.

        18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 63,26, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 35,54 olarak kayıtlara geçti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tunus'taki darbenin arkasında kim var?
        Haberler Güncel Yasaklar gelecek mi? 2 Ağustos’ta yasaklar geri geliyor mu? Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?