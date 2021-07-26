Onur Alp Eker neden öldü? Kaçan kurbanlığı arayan Onur Alp Eker ölüm sebebi nedir?

Emniyet, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinden oluşturulan timlerin canla başla 3 gün boyunca gerçekleştirdiği aramalar sonucunda cansız bedenine ulaşılan Eker'in, cesedi, yapılan incelemelerin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna getirildi. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrasında Eker'in cenazesi Ahmet Efendi Camiinde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedildi.

Sabah'ın haberine göre Cumhuriyet Savcısı eşliğinde yapılan ön otopsi sonucunda Onur'un vücudunda delici, kesici, ateşli silahlı hiçbir yara izine rastlanılmadı. Yapılan tespitlerde, Eker'in öldüğü bölgenin yaklaşık 150 metre ilerisinde çardak ve arı kovanlarının bulunduğu belirlendi. Yapılan ön otopsisinde vücudunda çok sayıda arı iğnesi izine rastlandı.