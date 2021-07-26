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    • Güncel
    • 26.07.2021 10:42
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    • 26.07.2021 10:50
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    MİT biletini kesti! PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberine göre MİT'in operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" kod adlı terörist Hakan Ateş, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getirildi.

    İYİ Parti yöneticisi Ömer Halisdemir'e darbeci dedi
    Haberler Güncel MİT biletini kesti! PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu "Serdar Pir Avesta" etkisiz hale getirildi