AK Parti harekete geçti! TBMM'de yeni dönemde 2 yeni değişiklik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da milletvekilleri ile yaptığı son toplantılarda içtüzükün sisteme uygun hale getirilmesi gerektiğini, bu yönde bir çalışma yapılacağını belirtti. Bunun üzerine AK Parti'de yeni içtüzük için hazırlıklara hız verdi. Çalışmanın yaz aylarında tamamlanması ve TBMM'nin açılması ile birlikte gündeme taşınması bekleniyor.