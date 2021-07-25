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    • 25.07.2021 14:14
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    AK Parti harekete geçti! TBMM'de yeni dönemde 2 yeni değişiklik!

    Yoğun bir çalışma temposunun ardından tatile giren TBMM, 1 Ekimden itibaren yeni döneme geçecek. Söz konusu tatilde yeni döneme ilişkin iki önemli konuda hazırlık yapılıyor. Bunlardan biri TBMM İçtüzük değişikliği diğeri ise milletvekillerine ilişkin özel bir yasa. İç tüzükteki değişiklik ile ilgili çalışmalar yapan AK Parti, TBMM’nin açılması ile birlikte konuyu gündeme taşıyacak. İşte detaylar…

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine paralel olarak yasalar ve mevzuatta da önemli değişiklikler yapıldı. Ancak TBMM'nin çalışma düzenini belirleyen içtüzükte yeni sistemin ruhuna uygun hiçbir düzenlemeye gidilmedi.

    TBMM Başkanlığı bir süredir içtüzük değişikliğine ilişkin bir çalışma yapıyordu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan da milletvekilleri ile yaptığı son toplantılarda içtüzükün sisteme uygun hale getirilmesi gerektiğini, bu yönde bir çalışma yapılacağını belirtti. Bunun üzerine AK Parti'de yeni içtüzük için hazırlıklara hız verdi. Çalışmanın yaz aylarında tamamlanması ve TBMM'nin açılması ile birlikte gündeme taşınması bekleniyor.

        İÇTÜZÜK'TE NELER DEĞİŞECEK?
        Üzerinde çalışılan içtüzük değişikliği kapsamında komisyonların yetkileri yeniden tanımlanacak. Kurumlar istedikleri yasa değişikliği önerilerini komisyonlara iletecek. Bunlar yasa tekliflerine komisyonlar tarafından dönüştürülecek.

        Çalışma yapılırken ilgili tüm tarafların da görüşlerinin alınmasına özen gösterilecek. Yasa çalışmalarının komisyonlarda uzun ve ayrıntılı yapılması, genel kurul görüşmelerinin sınırlandırılması ve hızlandırılması planlanıyor.

        MİLLETVEKİLİ YASASI
        Milletvekillerinin özlük hakları, çalışma sistemine ilişkin özel bir yasa bulunmuyor.

            Üzerinde durulan bir başka düzenleme milletvekilleri ile ilgili tüm yasal düzenlemelerin yer alacağı özel bir yasa çıkartılması. Uzun süredir tartışılan milletvekili etik komisyonunun da bu yasa çerçevesinde hayata geçirilmesi üzerinde de duruluyor.

            Bu yönde yapılan bir çalışma da bulunuyor. Çalışmanın Cumhurbaşkanına sunulması, ondan onay alındıktan sonra ise TBMM gündemine taşınması bekleniyor.
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            Haberler Güncel AK Parti harekete geçti! TBMM'de yeni dönemde 2 yeni değişiklik!