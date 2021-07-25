AK Parti harekete geçti! TBMM'de yeni dönemde 2 yeni değişiklik!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine paralel olarak yasalar ve mevzuatta da önemli değişiklikler yapıldı. Ancak TBMM'nin çalışma düzenini belirleyen içtüzükte yeni sistemin ruhuna uygun hiçbir düzenlemeye gidilmedi.
TBMM Başkanlığı bir süredir içtüzük değişikliğine ilişkin bir çalışma yapıyordu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da milletvekilleri ile yaptığı son toplantılarda içtüzükün sisteme uygun hale getirilmesi gerektiğini, bu yönde bir çalışma yapılacağını belirtti. Bunun üzerine AK Parti'de yeni içtüzük için hazırlıklara hız verdi. Çalışmanın yaz aylarında tamamlanması ve TBMM'nin açılması ile birlikte gündeme taşınması bekleniyor.