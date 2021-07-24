Türkiye’nin tatil cenneti her telden çaldı! Bodrum'un üç yüzü

Mekan yetkilileri, müşterilerin uyarılarıyla ortaya çıkan bu skandaldan sonra garsonlardan şikayetçi olup, işlerine son verdi. Mekanın ortaklarından olan Metin Şen'in ise bu durum karşısında büyük sıkıntı yaşadığı ve olayın duyulmaması için büyük çaba harcadığı öğrenildi.