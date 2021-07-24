Türkiye’nin tatil cenneti her telden çaldı! Bodrum'un üç yüzü

Uçuk fiyatlarıyla şaşkınlık yaratan Bodrum'daki uyanık işletmecilerden sonra bu kez uyanık garson skandalı yaşandı. Sosyetenin ünlü ismi Metin Şen'in ortaklığıyla, geçtiğimiz yıl Bodrum Yalıkavak, Tilkicik Koyu'nda açılan Villa Azur Restoran & Beach Club'ta görülmemiş bir olay yaşandı.
Giriş ücretinin alınmadığı ancak en az 500 TL harcama zorunluluğunun olduğu mekanda, çalışan garsonlar kısa yoldan zengin olmanın peşine düştü. Instagram sayfası Gizli Kalmasın Mag'ın haberine göre mekanda çalışan 3 garson, müşterilere "Şezlong 500 TL ayrıca yeme-içme ücreti alınıyor" dedi.
Gün bitiminde de "Post makinası çalışmıyor. Şu hesaba para gönderebilir misin?" diyerek kendi hesap bilgilerini verdi. 3 garson bu yolla birçok müşteriden aldıkları ücreti kendi hesaplarına yatırdı.