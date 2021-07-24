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    Türkiye’nin tatil cenneti her telden çaldı! Bodrum'un üç yüzü

    Metin Şen'in mekanı Villa Azur'da garson şoku. 3 çalışan "Pos cihazı bozuk. Hesabı Iban'a gönderin" yalanını attı. Paraları topladı. Bir grup, The Galliard Cove House'a gitti. 29 bin 564 TL hesap geldi. 17 bardak çay için istenen para ise şok etti. 476 TL! Milyarder Bernard Arnault'un gelini Natalia Vodianova, Bodrum'da davet verdi. Türk zenginler, 250 bin TL'lik bilet için sıraya girdi.

    Bodrum'un üç yüzü
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    Uçuk fiyatlarıyla şaşkınlık yaratan Bodrum'daki uyanık işletmecilerden sonra bu kez uyanık garson skandalı yaşandı. Sosyetenin ünlü ismi Metin Şen'in ortaklığıyla, geçtiğimiz yıl Bodrum Yalıkavak, Tilkicik Koyu'nda açılan Villa Azur Restoran & Beach Club'ta görülmemiş bir olay yaşandı.

    Giriş ücretinin alınmadığı ancak en az 500 TL harcama zorunluluğunun olduğu mekanda, çalışan garsonlar kısa yoldan zengin olmanın peşine düştü. Instagram sayfası Gizli Kalmasın Mag'ın haberine göre mekanda çalışan 3 garson, müşterilere "Şezlong 500 TL ayrıca yeme-içme ücreti alınıyor" dedi.

    Gün bitiminde de "Post makinası çalışmıyor. Şu hesaba para gönderebilir misin?" diyerek kendi hesap bilgilerini verdi. 3 garson bu yolla birçok müşteriden aldıkları ücreti kendi hesaplarına yatırdı.

        Mekan yetkilileri, müşterilerin uyarılarıyla ortaya çıkan bu skandaldan sonra garsonlardan şikayetçi olup, işlerine son verdi. Mekanın ortaklarından olan Metin Şen'in ise bu durum karşısında büyük sıkıntı yaşadığı ve olayın duyulmaması için büyük çaba harcadığı öğrenildi.

        476 TL'LİK ACI ÇAY!
        Bir lahmacunun 98 liraya, bir ayranın 54 liraya satıldığı Bodrum'da ortaya çıkan araba parası kadar tutan adisyonlara bir yenisi daha eklendi. Önceki gün Yalıkavak'taki The Galliard Cove House isimli mekana giden bir grup, tam tamına 29 bin 564 lira hesap ödedi.

        Bodrum Hesap Lütfen isimli Instagram sayfasının ortaya çıkardığı adisyona göre 17 demleme çay karşılığı alınan 476 lira "Pes" dedirtti. 1 bardak çayın 28 liraya satılması vatandaşların büyük tepkisini çekerken bayram kazıklarının ardı arkası kesilmedi.

            HARARET ARTTIRDI
            O son çayı içmeyecektiniz.
            Çaya o parayı vermezsem delirirdim.


            476 liraya çay içseydim hararetim 1 ay inmezdi.
            En güzel çay anne çayı. Sınırsız ve ücretsiz.
            Çayın yanında kol böreği ikram etmişler.

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            Haberler Güncel Türkiye’nin tatil cenneti her telden çaldı! Bodrum'un üç yüzü