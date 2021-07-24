Covid-19 sahile vurdu! Nüfusu 6 milyonu aşan Muğla'da vaka sayısındaki artış yüzde 100'ü buldu

Türkiye, Kurban Bayramı'nda adeta turizm bayramı yaşadı. Milyonlar Ege ve Akdeniz'e aktı. Sahil kasabalarında boş oda hatta boş yatak bile kalmadı! Muğla'nın sakin kenti Ula'da tatilci izdihamı yaşandı.

Akyaya Mahallesi'nin 4 bin olan nüfusu 150 bine çıktı! 300 metrelik sahilde 5 bin kişi şezlong kapmaya çalıştı. Ne yazık ki bu yoğunluk vakalara yansıdı. Delta varyantı nedeniyle vaka sayısı 9 bin 586'ya fırladı! Nüfusu 6 milyona çıkan Muğla'da da vaka sayıları yüzde 100 arttı. Diyarbakır'da da alarm vardı. Artan hasta sayısı nedeniyle 1 milyon 783 bin nüfuslu kent HES uygulamasında kırmızıya boyandı.

MUĞLA

Ünlü tatil beldesinin sakin şehri Ula, tatilci akınına uğradı. Sahillerde adım atacak yer kalmadı. Halk şezlong ve şemsiye kapmaya çalıştı.

İSTANBUL

İstanbul'daki Salacak Sahili'nde de kalabalık vardı.

YEDİ BELA

Covid-19, mutasyona uğradı. Uzmanlar, şu ana kadar ortaya çıkan varyantları sıraladı:

ALFA VARYANTI: Eylül 2020'de İngiltere'de tespit edildi. COVİD-19'a göre yüzde 90 daha bulaşıcı olduğu açıklandı.

BETA VARYANTI: Güney Afrika'da ortaya çıktı. Aşıyı etkisiz bıraktı.

DELTA VARYANTI: Hindistan'da ortaya çıktı. Baş ve boğaz ağrısı ile yüksek ateşe yol açtı.

KAPPA VARYANTI: Ekim 2020'de Hindistan'da görüldü. Belirtisi yüksek ateş ve nefes darlığıydı.

GAMMA VARYANTI: Ocak 2020'de Brezilya'da görüldü. 10 ülkeye yayılmış durumda.

LAMBDA VARYANTI: Aralık 2020'de Peru'da görüldü. Diğer varyantlara göre daha hızlı yayıldığı ve öldürücülüğünün fazla olduğu açıklandı.

EPSİLON VARYANTI: ABD'de görüldü, 34 ülkeye yayıldı.