Son dakika: Tatilciler dönüşe geçti! Çanakkale'deki feribot iskelelerinde yoğunluk

Kayserili Ahmetpaşa Caddesi üzerinde bekleyen araçlar, polis ve özel güvenlik görevlilerine gemiye yönlendiriliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, tatilcilerin mağdur olmaması için arabalı vapur seferlerini tarifeye bağlı kalmadan yapıyor.





Tatilcilerden Yavuz Dereli, AA muhabirine, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nı gezip İstanbul'a gideceklerini söyledi.





Dünden bu yana bölgede uzun araç kuyrukları olduğunu gözlemlediklerini belirten Dereli, bu nedenle tatillerini erken bitirip dönüşe geçtiklerini anlattı.

Engin Kızılaslan ise 9 günlük tatilin sonuna doğru yollarda yoğunluğun arttığını ifade ederek, "Neredeyse 1 saat feribot bekledik, şu anda biniyoruz. Tatili erken bitirmek zorunda kaldık." dedi.