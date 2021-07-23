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    Salda Gölü'nde dün çekilen kareler pes dedirtti! Bazı ziyaretçiler nargile içti

    Salda Gölü, dünyanın göz bebeğiydi. Masmavi suyu ve beyaz kumsalıyla gönülleri fethetti. Ancak doğa harikası bu yerde dün çekilen kareler pes dedirtti! Bazı ziyaretçiler nargile içti, bazısı ise yasak olmasına rağmen çamur banyosu yaparak güneşlendi.

    Gölülmüs şey değil

    Burdur Yeşilova'daki Salda Gölü, Türkiye'nin Maldivler'iydi. Beyaz kumu ve turkuaz rengi suyuyla ziyaretlerini mest etti. NASA bile Mars'ın izini sürmek için bu doğa harikası gölü inceledi.

    Uzmanlar, sahildeki beyaz kumun tamamen canlı bir organizma olduğunu söyleyerek ayakkabıyla bile basılmaması gerektiğini dile getirdi. Ancak yurdum insanı, ülkemizin göz bebeği olan bu gölün kıymetini bilemedi!

    Kurban Bayramı'nda tatilciler Salda Gölü'ne akın etti. Göle girişin serbest olduğu bölgelerden halk plajındaki kalabalık dikkat çekti. Gölden istenmeyen görüntüler de geldi. Dün bazı vatandaşların nargile içmesi, tepki çekti. Bazı ziyaretçiler ise yasak olmasına rağmen sahilde çukur açıp çamur banyosu yaptığı gözlendi. Sahile rögar kapağının atılması ise "Bu kadarına da pes" dedirtti!

    KUMUNU BİLE SATIYORLAR
    Salda'nın beyaz kumunun cilde iyi geldiği iddia edildi. Fırsatçılar hemen harekete geçti. Topladıkları kumu, internette sattıkları belirlendi.

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    Haberler Güncel Salda Gölü'nde dün çekilen kareler pes dedirtti! Bazı ziyaretçiler nargile içti