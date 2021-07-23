Kod adı: MAYK! Fuhuş operasyonunda mide bulandıran detaylar!

TAPELERDE ŞOKE EDİCİ DETAY

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, insan ticareti ve fuhuşa aracılık etme suçlarından tutuklanan 6 örgüt üyesinin tepelerinde ise şoke eden bir detay ortaya çıktı. Özel bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalışan Sedat T. isimli bir adamın eşini pazarlaması için örgüt lideri İsmet P.'ye teklifte bulunduğu ve ikilinin yaptığı anlaşma karşılığında sağlık görevlisinin eşinin birden fazla kez fuhuş yaparak para kazandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan sağlık görevlisi, fuhşu reddederek yanlış anlaşıldığını beyan etti.