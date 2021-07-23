Kod adı: MAYK! Fuhuş operasyonunda mide bulandıran detaylar!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da fuhuş yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Özbekistan uyruklu Mokhira K. isimli genç kadın, Silivri Geri Gönderme Merkezine gönderildi. İfadesi alınan 22 yaşındaki genç kadın, kendisine zorla fuhuş yaptırıldığını iddia etti. Pasaportuna el konulduğunu ve fuhuş yapmak istemediğini söylediğinde darp edildiğini belirten genç kadının Türkiye'ye gelmesini sağlayan İsmet P. isimli şahıs tarafından zorla tutulduğu tespit edildi. P.'nin liderliğine kurulan bir örgütün birden fazla kadına fuhuş yaptırdığı tespit edilince örgüt teknik ve fiziki takibe alındı.
KOD ADI 'MAYK'
'Mayk' kod adını kullanan İsmet P.'nin Şişli'de bir daireyi kiralayarak örgüt adına kullandığı ortaya çıktı. Şişli Emniyet Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan operasyonda İsmet P. ve kardeşi Fatma P.'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda örgüt üyesi gözaltına alınırken aralarında yabancı uyruklu kadınların bulunduğu mağdurlar örgütün elinden kurtarıldı.
TAPELERDE ŞOKE EDİCİ DETAY
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, insan ticareti ve fuhuşa aracılık etme suçlarından tutuklanan 6 örgüt üyesinin tepelerinde ise şoke eden bir detay ortaya çıktı. Özel bir hastanede sağlık görevlisi olarak çalışan Sedat T. isimli bir adamın eşini pazarlaması için örgüt lideri İsmet P.'ye teklifte bulunduğu ve ikilinin yaptığı anlaşma karşılığında sağlık görevlisinin eşinin birden fazla kez fuhuş yaparak para kazandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan sağlık görevlisi, fuhşu reddederek yanlış anlaşıldığını beyan etti.