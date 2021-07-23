24 Temmuz kargolar açık mı? Kargolar ne zaman açılacak? Sürat, PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, UPS Kargo çalışma saatleri

Arefe günü öğlene kadar hizmet veren kargo şubeleri Kurban Bayramı'nda yani 20-23 Temmuz tarihleri arasında kapalıydı. Bu bağlamda kargoların ne zaman çalışmaya başlayacağı gönderim ya da ürün teslim alacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Kargolar ne zaman açılacak? Sürat, PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, UPS Kargo çalışma saatleri nedir? İşte merak edilenler...

KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kargolar 24 Temmuz Cumartesi gününe kadar kapalı kalacak. Kargo bekleyen ya da gönderim yapacak olanlar 24 Temmuz Cumartesi günü öğlene kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kargo şirketlerinin normal mesaisi 26 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

İşte kargoların çalışma saatleri;