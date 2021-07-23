Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.07.2021 11:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2021 11:32
    ABONE OL

    24 Temmuz kargolar açık mı? Kargolar ne zaman açılacak? Sürat, PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, UPS Kargo çalışma saatleri

    Kurban Bayramı, İslam alemi tarafından 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak ediliyor. Bugün bayramın son günü. Bayram resmi tatil olduğundan kargo şubeleri de kapalı yerler arasında bulunuyor. Bu bağlamda kargo firmalarının ne zaman çalışmaya başlayacağı bugün binlerce kişi tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, 24 Temmuz kargolar açık mı? Kargolar ne zaman açılacak? İşte 2021 Sürat, PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, UPS Kargo çalışma saatleri

    Kargolar ne zaman açılacak?

    Arefe günü öğlene kadar hizmet veren kargo şubeleri Kurban Bayramı'nda yani 20-23 Temmuz tarihleri arasında kapalıydı. Bu bağlamda kargoların ne zaman çalışmaya başlayacağı gönderim ya da ürün teslim alacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Kargolar ne zaman açılacak? Sürat, PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, UPS Kargo çalışma saatleri nedir? İşte merak edilenler...

    KARGOLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Kargolar 24 Temmuz Cumartesi gününe kadar kapalı kalacak. Kargo bekleyen ya da gönderim yapacak olanlar 24 Temmuz Cumartesi günü öğlene kadar işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kargo şirketlerinin normal mesaisi 26 Temmuz Pazartesi günü başlayacak.

    İşte kargoların çalışma saatleri;

    PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

    Sabah: 8.30-12.30/13.30-17.30

    YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

        MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Hafta içi 08.30 ile 18.00 arası

        SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00
        Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

        ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Sabah 08.30-18.00
            NGS Akkuyu üzerinden algı yapanlara kötü haber!
            Haberler Güncel 24 Temmuz kargolar açık mı? Kargolar ne zaman açılacak? Sürat, PTT, MNG, Yurtiçi, Aras, UPS Kargo çalışma saatleri