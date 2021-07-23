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    Covid-19, çağın felaketi olarak tarihe geçti! Delta varyantı, aşıları bile etkisiz hale getirdi.

    Covid-19, çağın felaketi olarak tarihe geçti. Tam aşılamayla birlikte salgın bitti derken bu kez mutasyon haberi geldi. Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı, aşıları bile etkisiz hale getirdi. Vaka sayılarının 50 bini geçtiği İngiltere'de panik hakimdi! Bazı süpermarket çalışanları kendilerini evde karantinaya alınca ülkede gıda sıkıntısı meydana geldi. Market reyonları boşaldı, halk isyan etti!

    Süper panik

    Covid-19, çağın felaketi olarak tarihe geçti. Tam aşılamayla birlikte salgın bitti derken bu kez mutasyon haberi geldi. Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı, aşıları bile etkisiz hale getirdi. Vaka sayılarının 50 bini geçtiği İngiltere'de panik hakimdi! Bazı süpermarket çalışanları kendilerini evde karantinaya alınca ülkede gıda sıkıntısı meydana geldi. Market reyonları boşaldı, halk isyan etti!

    NOTLAR
    DELTA varyantının görüldüğü ülke sayısı 124'e ulaştı.
    AVUSTRALYA'DA AstraZeneca aşısı olan 2 kişi daha öldü.
    FRANSA'DA vaka sayısı 21 bini geçti.
    TIP dergisi New England Journal of Medicine'a göre iki doz BioNTech aşısı Delta'ya karşı yüzde 88 koruyor.

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    Haberler Güncel Covid-19, çağın felaketi olarak tarihe geçti! Delta varyantı, aşıları bile etkisiz hale getirdi.