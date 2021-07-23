ABD'nin iki yüzlülüğü, bir kez daha kanıtlandı! PKK'lılara 3 ay eğitim verdiler mezuniyet töreni düzenlediler

Suriye Haseke'de 400 YPG/ PKK'lı teröriste yönelik silahlı eğitim, Abdülaziz Dağı'nda yapıldı. ABD'liler tarafından verilen 3 ay süren eğitimlerde, hafif, orta ve ağır silahların kullanımı, köylere baskın ve sızma yöntemleri teröristlere uygulamalı olarak anlatıldı.

Sözde mezuniyet törenine terörist elebaşı "Mazlum Kobani" de katıldı. Eğitimlerini tamamlayan teröristlerin Haseke'de YPG/PKK saflarına katılacağı öğrenildi. Terör örgütü DEAŞ'a karşı kurulan koalisyon içerisinde yer alan ABD ve Fransa, Fırat'ın doğusundaki Haseke ve Deyrizor topraklarında YPG/PKK'lı teröristlere daha önce de çeşitli askeri eğitimlerle destek olmuştu.

ABD helikopterleri için pist görevi gören Spor Kompleksi'nde de YPG/PKK'lı teröristlere uygulamalı havadan indirme eğitimleri veriliyor.