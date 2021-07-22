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    Yapay zeka satıyoruz! Kamikaze drone’ları ihraç etmeye başladık

    Kargu, 2018’de TSK’nın envanterine girdi. Sahada gösterdiği başarı ile birçok ülkenin dikkatini çekti. Yürütülen üst düzey görüşmelerin ardından Kargu’nun ihracatına yönelik ilk sözleşme imzalandı.

    Yapay zeka satıyoruz
    Milli imkânlarla geliştirilen Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu, Libya'da Hafter güçlerini darmadağın etti. Birçok ülkenin dikkatini çekti. İşte o kamikaze drone'ların ilk ihracatı gerçekleşti. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "TSK tarafından sahada şekilde kullanılan milli gururumuz Kargu ilk ihracat başarısına ulaştı" açıklamasını yaptı.



    Kargu, riskli bölgelerde askerlerin girmeden, oradaki tehditleri tespit edip, etkisiz hale getirilmesinde görev alıyor. Tek er tarafından taşınabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin kullanılabilmekte.

    Gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen sistem, hassas vuruşa sahip. Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip Kargu, yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmaları ile donatılarak üretildi.




    Kargu, Libya'da Hafter güçlerini darmadağın etti. ABD ve Batı'nın korkulu rüyası haline geldi. Şimdi yerli ve milli hava aracını almak için birçok ülke sıraya girdi.

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    Haberler Güncel Yapay zeka satıyoruz! Kamikaze drone’ları ihraç etmeye başladık