Yapay zeka satıyoruz! Kamikaze drone’ları ihraç etmeye başladık

Kargu, riskli bölgelerde askerlerin girmeden, oradaki tehditleri tespit edip, etkisiz hale getirilmesinde görev alıyor. Tek er tarafından taşınabilen, döner kanatlı milli vurucu İHA platform üzerinde gömülü ve gerçek zamanlı özgün görüntü işleme ve derin öğrenme algoritmalarıyla sabit veya hareketli hedeflere karşı etkin kullanılabilmekte.Gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen sistem, hassas vuruşa sahip.