Küçükçekmece’de başörtülü kadına şişeli saldırı! “Birden küfür edip, saldırmaya başladı”





"BİRDEN KÜFÜR EDİP, SALDIRMAYA BAŞLADI"

Hiç tanımadığı biri tarafından saldırıya uğradığını söyleyen eczane çalışanı Rabia Yılmaz, "Şöyle söyleyeyim hiç tanımadığım biri tarafından birden darp edilmeye başlandım. Ekmek bahanesiyle, ekmek yere düştü diye ki ekmeği biri aldı. Kadın bana hakaret ettiğinde ekmeği zaten arayacaktım. Kadın birden ağzıma almayacağım küfürlerle bana saldırmaya başladı. Birden üstüme yürüdü, hatta ekmeği falan da yüzüme fırlattı. Ekmek davası değil bu, tamamen bahane" diye konuştu.