Küçükçekmece’de başörtülü kadına şişeli saldırı! “Birden küfür edip, saldırmaya başladı”

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde yaşandı. Edilen bilgiye göre, eczanede çalışan Rabia Yılmaz isimli kadın, öğle yemeğini alıp iş yerine dönmeye çalıştığı sırada, lavaş ekmeği düşürdü. Kuaföre gelen Gözde B., isimli kadın ekmek düşmesi bahanesiyle Yılmaz'a hakaret ederek, saldırmaya başladı. Yolda giden bir vatandaş ekmeği alıp tepsinin üzerine bıraktığı sırada Gözde B., ekmeği alıp Yılmaz'ın yüzüne fırlattı.
Neye uğradığını şaşıran Rabia Yılmaz, ekmeği alacağını söyledi. Ancak kadın Yılmaz'a hakaret ve küfür etmeye devam ederek saldırdı. Yılmaz'ı darp eden Gözde B, onun başörtüsünü çıkarmaya çalıştı. Vatandaşların araya girmesiyle kadın uzaklaştırılırken, Yılmaz iş yerine giderek ağlamaya başladı. Darp raporu alan Rabia Yılmaz, karakola giderek şikayetçi oldu.
"BİRDEN KÜFÜR EDİP, SALDIRMAYA BAŞLADI"
Hiç tanımadığı biri tarafından saldırıya uğradığını söyleyen eczane çalışanı Rabia Yılmaz, "Şöyle söyleyeyim hiç tanımadığım biri tarafından birden darp edilmeye başlandım. Ekmek bahanesiyle, ekmek yere düştü diye ki ekmeği biri aldı. Kadın bana hakaret ettiğinde ekmeği zaten arayacaktım. Kadın birden ağzıma almayacağım küfürlerle bana saldırmaya başladı. Birden üstüme yürüdü, hatta ekmeği falan da yüzüme fırlattı. Ekmek davası değil bu, tamamen bahane" diye konuştu.