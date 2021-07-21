Baykar açıkladı: Bayraktar TB3 ile Muharip İnsansız Uçak Sistemi, TCG Anadolu'da birlikte görev yapacak





İŞTE TÜRKİYE'NİN SAVAŞ UÇAĞI

Dün yaptığı açıklamada Muharip İnsansız Uçak Sistemi prototipinin ilk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen, BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "MİUS projemizi de aynen Bayraktar TB3'de olduğu gibi tümüyle öz kaynaklarımızla yürütüyoruz. MİUS ses hızına yakın bir seyir süratiyle görev yapacak. Hedefimiz, 2023'te MİUS prototipimizin ilk uçuşunu gerçekleştirmek" dedi.







Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın Muharip İnsansız Uçak Sistemi ile ilgili videolu paylaşım yaptı. Bayraktar, "Genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında gerçekleştirmek. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanarak teknolojide lider olmak" ifadelerini kullandı.