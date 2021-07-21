Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'deki sel felaketi için taziye mesajı!

Dışişleri Bakanlığı, Çin'de meydana gelen sel felaketi sebebiyle taziye mesajı paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Çin Halk Cumhuriyeti'nde (ÇHC) meydana gelen sel felaketiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Henan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 25'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin bölgeden tahliye edildiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ÇHC halkı ile Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kaydedildi.