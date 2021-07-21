Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.07.2021 22:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2021 22:56
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'deki sel felaketi için taziye mesajı!

    Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı, Çin'de meydana gelen ve 25 kişinin ölümüne sebep olan sel felaketiyle ilgili "Çin halkı ile Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" açıklamasında bulundu.

    Dışişleri'nden Çin'e taziye mesajı

    Dışişleri Bakanlığı, Çin'de meydana gelen sel felaketi sebebiyle taziye mesajı paylaştı.

    Dışişleri Bakanlığı'ndan, Çin Halk Cumhuriyeti'nde (ÇHC) meydana gelen sel felaketiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Henan eyaletinde meydana gelen sel felaketinde 25'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin bölgeden tahliye edildiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, ÇHC halkı ile Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kaydedildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Aslan ailesinde yavru sevinci
    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı'ndan Çin'deki sel felaketi için taziye mesajı!