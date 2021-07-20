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    • 20.07.2021 13:32
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    Van Erciş'te yurda kaçak yollardan giren 113 göçmen yakalandı

    Van Erciş'te yurda kaçak yollardan giren 113 kaçak Afgan göçmen yakalandı. Gruplar halinde saklanmaya çalışan 113 Afgan işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

    AA
    Van'da 113 Afgan yakalandı

    Van İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Suç Araştırma Timi ve istihbarat birimleri ile güvenlik korucuları, arazi tarama faaliyetleri sırasında ilçenin Haydarbey Mahallesi kırsalında yürüyerek ilerleyen göçmen grubunu fark etti.

    Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, gruplar halinde saklanmaya çalışan ve yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 113 Afganistan uyrukluyu yakaladı.

    Göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.
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