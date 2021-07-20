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    • 20.07.2021 13:36
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    MSB duyurdu! Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    MSB'den yapılan son dakika açıklamasında "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesi sürüyor. Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

    PKK'ya darbe üstüne darbe! 2 PKK'lı daha EX!

    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesi sürüyor. Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel MSB duyurdu! Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi