Türkiye, aşılamada destan yazdı: Normalleşmeyle birlikte milyonlar sahillerde korkutan görüntü oluştu

Kurban Bayramı tatili, bu yıl tüm Türkiye'ye bayramı yaşattı. Pandemi nedeniyle aylarca evde kalan milyonlar, yollara aktı! Kimi memleketine giderken, kimi de soluğu Ege ve Akdeniz'de aldı.

İzmir Çeşme'deki Ilıca Plajı ile Antalya'daki Konyaaltı Sahili'nde adım atacak yer kalmadı. Ortaya çıkan manzara, panik yarattı. Coronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Türkiye'de Delta varyantının yaygın görülmeye başladığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise artan vaka sayısına vurgu yaparak uyardı: Bulaşın kolaylaştığı ortamlara bağlı olarak, vaka sayısı artıyor. Biraz daha özen bayram sevincimizi sürdürür, bayramdan sonrasını hasta geçirmemizi önler.

140 BİN ARAÇ GELDİ

Tatilcilerin bu yıl da ilk adresi Muğla'ydı. Bodrum'a son 1 haftada 140 bin araç giriş yaptı.

AŞI ÇARESİZ

İSRAİL'DE Delta varyantı nedeniyle 50 yaş üzerinde aşının etkinliği azaldı.

VAKA sayısı Fransa'da 12 bin 532'ye, İtalya'da 3 bine, Rusya'da ise 25 bine çıktı.

ÇİN'DE görülen Monkey B virüsü panik yarattı. 53 yaşındaki hasta hayatını kaybederken, ülkede sıkı tedbirler alındı.

BAKLAVA

Bodrum ve Çeşme'de araç, İstanbul'da ise baklava kuyruğu vardı. Bayramda ağızlarını tatlandırmak isteyenler, Bahçelievler'deki baklavacının önünde sıralandı. Kilosu 19 lira olan baklavadan satın almak için saatlerce kuyrukta kaldı! Karton parçalarıyla da kendilerine gölge yaptı.