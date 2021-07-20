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    • 20.07.2021 15:33
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    Jeff Bezos uzay uçuşu canlı izle! Blue Origin Jeff Bezos uzay uçuşu nasıl izlenir?

    Jeff Bezos uzay uçuşu canlı izle! Blue Origin Jeff Bezos uzay uçuşu merakla bekleniyor. Dünyada binlerce insanın izlediği tarihi uçuşta, milyarder Jeff Bezos ve beraberindekiler 4 dakika boyunca yerçekimsiz ortamda uzay boşluğunu deneyimleyecek. Uçuşun bugün Türkiye saati ile 16.00'da gerçekleşmesi bekleniyor. Peki; Blue Origin Jeff Bezos uzay uçuşu nasıl izlenir? Jeff Bezos uzay uçuşu canlı izleme ekranı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Jeff Bezos uzay uçuşu canlı izle!

    Jeff Bezos uzay uçuşu canlı izle! Blue Origin Jeff Bezos uzay uçuşu nasıl izlenir? Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarihi bir uzay uçuşuna çıkıyor. Toplamda 11 dakika sürecek uçuş merakla bekleniyor. Uçuşun bugün Türkiye saati ile 16.00'da gerçekleşmesi bekleniyor. Peki; Jeff Bezos uzay uçuşu canlı izleme nasıl yapılır?

    JEFF BEZOS UZAY UÇUŞU CANLI İZLE!

    Uzay uçuşu, Blue Origin'in resmi YouTube sayfasından canlı olarak izlenebilecek.

    JEFF BEZOS UZAY UÇUŞU NE ZAMAN?

    57 yaşındaki Bezos, sahibi olduğu Blue Origin şirketinin roketi ile tarih yazmaya hazırlanıyor.

    Bezos'un hayalini gerçekleştirdiği deneyiminde kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen de yanında olacak.

    New Shepard ismi verilen uzay aracı, 76 kilometre yükseklikte roketten ayrılacak ve dört mürettebatı taşıyan kapsül, 106 kilometre yüksekliğe doğru yolculuğa devam edecek.

        Bezos ve beraberindekiler 4 dakika boyunca yerçekiminin olmadığı uzay boşluğunu deneyimleyip dünyaya geri dönecek.

        Bu eşsiz deneyimin sadece 11 dakika sürmesi bekleniyor.

        Bezos, tarihi uçuş öncesi "Heyecanlıyım. İnsanlar bana gergin olup olmadığımı soruyor. Gergin değilim ama merak ediyorum. Neler öğreneceğimizi merak ediyorum" sözleriyle duygularını anlattı.

        Uçuşun bugün Türkiye saati ile 16.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.
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