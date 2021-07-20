Jeff Bezos uzay uçuşu canlı izle! Blue Origin Jeff Bezos uzay uçuşu nasıl izlenir? Dünyanın en zengin insanı olarak bilinen, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos tarihi bir uzay uçuşuna çıkıyor. Toplamda 11 dakika sürecek uçuş merakla bekleniyor. Uçuşun bugün Türkiye saati ile 16.00'da gerçekleşmesi bekleniyor. Peki; Jeff Bezos uzay uçuşu canlı izleme nasıl yapılır?