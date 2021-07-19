Türkiye'nin sağlık ordusu Covid- 19'a geçit vermedi

Türkiye'nin sağlık ordusu COVİD- 19'a geçit vermedi. Şimdi de aşılama seferberliğinde örnek bir mücadele gösterdi. Van'da görevli sağlık personeli Viyan Çakır Dağsu Yaylası'nda oturan vatandaşları aşılamak için dağ tepe dinlemedi.

Bin 950 metre yükseklikteki yaylaya tırmanması, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından takdir edildi. Çakır, aşı kayıt bilgilerini girebilmek için 2 bin 700 metre yükseklikte internet erişimini yakaladığı söyledi.

ÇİN'DE YENİ VİRÜS: MONKEY B

Pekin'de 53 yaşındaki erkek veteriner, "Monkey B" (BV) virüsü nedeniyle öldü. Virüs kaynaklı ilk ölüm ülkede şok yarattı. Veterinerin, mart başında ölmüş iki maymunu inceledikten sonra virüse yakalandığı belirtildi.