Türkiye'de tatil göçü başladı tam 10 milyon kişi yollara aktı! Havada, karada, denizde bayram var

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. Türkiye'de büyük göç başladı. Tam 10 milyon kişi, yollara aktı! Kimi memleketine gitti, kimi rotayı Ege ve Akdeniz'e kırdı!

Yüzde yüz doluluğa ulaşan işletmeler ise yola çıkacak olanlara "Sakın gelmeyin" çağrısı yaptı. Tüm uyarılara rağmen aracına atlayan tatilciler saatlerce yolda kaldı. Yerli ve yabancı turistlerin ilk tercihi ise Antalya Kaş'tı. Ünlü turizm kentinin nüfusu 6 katına çıktı! Butik otellerde ve villalarda bile yer kalmadı.

Talep o kadar fazlaydı ki pek çok otel, oda satışlarını 20 gün önceden durdurmak zorunda kaldı! Lüks tatil merkezi Belek'te ise oteller şu an yüzde 80'in üzerinde doluluğa ulaştı. Geceliği 20 bin Euro olan villalarda bile boş yer kalmadı!

75 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Muğla'nın turistik ilçeleri Marmaris ve Datça da doldu taştı! Sadece Marmaris'e 36 saatte 75 bin araç giriş yaptı! Şehir merkezine girişte yoğun trafik yaşandı.

FİYATLAR DA UÇTU

Hava yolu şirketleri de bu tatilde bayram yaptı! Birçok şehre uçak biletleri günler öncesinden tükenirken, İstanbul- Antalya arası ekonomi sınıfı bileti 872 liradan satıldı. Business biletin fiyatları ise bin 362 lira ile bin 785 lira arasındaydı.

Covid-19 nedeniyle villalara talep patladı! Özellikle Antalya'da geceliği 20 bin Euro'luk villalarda bile boş yer kalmadı.