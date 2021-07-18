Kırıkkale'de mantar kabusu! 8 kişi zehirlendi

Hastanede tedavi altına alınanlardan Yusuf Berke, Safinaz Yıldırım, Bahar Geçer, Mustafa Köseci ve Ganime Yorulmaz'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Diğerlerinin ise durumlarını iyi olduğu ve tedavilerinin sürdürüldüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.