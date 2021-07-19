Kurban Bayramı için heyecanlı geri sayım sona eriyor. Kurban Bayramı 2021 yılında 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar bayramda yapılacak ibadetleri öğrenmek üzere araştırmalar yapıyor. Peki, Teşrik tekbiri nedir, nasıl okunur? Bayramda teşrik tekbiri ne zaman getirilir, kaç kere okunur? İşte detaylar...

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı'nın son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire denir.

İşte teşrik tekbirine dair bilinmesi gerekenler;