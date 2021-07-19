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    • 19.07.2021 16:56
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    Teşrik tekbiri nedir, nasıl okunur? Bayramda teşrik tekbiri ne zaman getirilir, kaç kere okunur?

    Teşrik tekbiri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı yarın başlıyor ve milyonlarca vatandaş dini vecibelerini yerine getirecek. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz'a, Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz'da denk geliyor. Kurban Bayramı'nda ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar yapılacak ibadetleri öğrenmek istiyor. Peki, Teşrik tekbiri nedir, nasıl okunur? Bayramda teşrik tekbiri ne zaman getirilir, kaç kere okunur? İşte merak edilenler...

    Teşrik tekbiri nedir, nasıl okunur?

    Kurban Bayramı için heyecanlı geri sayım sona eriyor. Kurban Bayramı 2021 yılında 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlar bayramda yapılacak ibadetleri öğrenmek üzere araştırmalar yapıyor. Peki, Teşrik tekbiri nedir, nasıl okunur? Bayramda teşrik tekbiri ne zaman getirilir, kaç kere okunur? İşte detaylar...

    TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

    Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı'nın son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire denir.

    İşte teşrik tekbirine dair bilinmesi gerekenler;

    Sözlükte "doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak" anlamlarındaki teşrîk, terim olarak zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder.

    TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR?

    Teşrik tekbiri, mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vaciptir. Teşrik tekbiri, Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur.

        Arefe günü (19 Temmuz Pazartesi) okunmaya başlanan teşrik tekbiri bayramın 4. günü (23 Temmuz Cuma) okunur ve bu şekilde toplam 23 vakit okunmuş olunur.

        Teşrik tekbirinin, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescitten çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekir.

        TEŞRİK TEKBİRİNİN OKUNUŞU

        Teşrik tekbiri: Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

        Teşrik tekbiri anlamı: Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

            Sözlükte "doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak" anlamlarındaki teşrîk, terim olarak zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder. Bu tekbirlere "teşrîk tekbirleri" (tekbîrâtü't-teşrîk), tekbirlerin alındığı günlere "teşrîk günleri" (eyyâmü't-teşrîk) denilir.
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            Haberler Güncel Teşrik tekbiri nedir, nasıl okunur? Bayramda teşrik tekbiri ne zaman getirilir, kaç kere okunur?