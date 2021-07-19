CHP'de kavga var! Manisa Turgutlu Belediye Başkanı Tunç Soyer'e patladı: Herkes kendi çöplüğünü temizlesin

"TUNÇ SOYER'İN PROJESİ YANLIŞ BAŞLAMIŞTIR"

Orada bulunan işadamlarımızla birlikte bu konuda çok ciddi mesafeler kat ettik. Bu sorun siyasi şovlarla çözülemez. Bu sorun ancak bizim yaptığımız gibi konunun tüm bileşenlerini toplayarak ortak akılla çözülebilir. Biz de bu sorunun çözümü noktasında gerekli tüm adımları atmış durumdayız. Tunç Soyer tarafından başlatılan proje çok anlamlı bir projedir ancak yanlış başlamıştır.