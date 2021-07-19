Kurban kesilirken okunacak dua! Büyükbaş küçükbaş kurban kesimi için nasıl niyet edilir, hangi dualar okunur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca Müslüman vatandaşın beklediği 2021 Kurban Bayramı'na sadece saatler kaldı ve ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar bu soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte konuya dair tüm bilgiler…
KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA
Kurban kesilirken "Bismillahi Allahü ekber" denilir ve şu âyetler okunabilir:
"De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben Allah'a teslim olanların ilkiyim."
(En'âm, 6/162-163)
"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79)
Kurban sahibinin kesim esnasında orada hazır bulunması müstehaptır. Hayvan yere yatırılırken Kur'an'dan "Yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a, O'nun birliğine inanarak çevirdim. Ben müşriklerden değilim" (el-En'âm 6/79), "Benim namazım, ibadetim (kurbanım), hayatım ve ölümüm hep âlemlerin rabbi olan Allah içindir. O'nun ortağı yoktur.
Bana böyle emrolundu ve ben Allah'a teslim olanların ilkiyim" (el-En'âm 6/162-163) meâllerindeki âyetleri okunur. "Ey Allahım, dostun İbrâhim'den ve habibin Muhammed'den kabul buyurduğun gibi benden de kabul buyur" şeklinde veya benzer tarzda dua eder. Daha sonra da tekbir ve tehlîl getirir.