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    • 19.07.2021 18:17
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    Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat? Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlıyor?

    Milyonlarca Müslüman alemi Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Sorusunun yanıtını gündemde sıklıkla araştırmaya başladı. 2021 yılı ikinci dini bayramımıza az bir zaman kala İslam dünyasında büyük öneme sahip olan ve ibadetlerin yerine getirileceği Kurban Bayramı’nda namazın nasıl kılınacağı merak konusu oldu. Yılda iki kez kılındığı için unutulan ve hata yapmak istemeyen vatandaşların merak ettiği bayram namazına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor. Ayrıca Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlıyor? Sorusunun cevabını da bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır?

    Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat? Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden Müslüman vatandaşların merakla ve heyecanla beklediği zaman geldi ve Kurban Bayramı'na sadece saatler kaldı. Peki Kurban Bayramı namazı kılmak isteyenler nelere dikkat etmeli? Teşrik Tekbiri hakkındaki bilgiler de haberimizde yer alıyor.

    Kurban Bayramı namazı

    KURBAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

    1. Rekat

    • Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    • Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

    • Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    • Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    • Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    • İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    • Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    2. Rekat

    • İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    • Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    • Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    • Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    • Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    • Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

        TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

        Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı'nın son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire denir.

        İşte teşrik tekbirine dair bilinmesi gerekenler;

        Sözlükte "doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak" anlamlarındaki teşrîk, terim olarak zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder.

        TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR?

        Teşrik tekbiri, mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vaciptir. Teşrik tekbiri, Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur.

        Arefe günü (19 Temmuz Pazartesi) okunmaya başlanan teşrik tekbiri bayramın 4. günü (23 Temmuz Cuma) okunur ve bu şekilde toplam 23 vakit okunmuş olunur.

        Teşrik tekbirinin, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescitten çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekir.

        TEŞRİK TEKBİRİNİN OKUNUŞU

        Teşrik tekbiri: Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

        Teşrik tekbiri anlamı: Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilâh yoktur. Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

        Sözlükte "doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak" anlamlarındaki teşrîk, terim olarak zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeyi ifade eder. Bu tekbirlere "teşrîk tekbirleri" (tekbîrâtü't-teşrîk), tekbirlerin alındığı günlere "teşrîk günleri" (eyyâmü't-teşrîk) denilir.
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        Haberler Güncel Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat? Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlıyor?