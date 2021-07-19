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    • 19.07.2021 23:12
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    İzmir bayram namazı saat kaçta? 2021 Kurban Bayramı namazı İzmir’de saat kaçta kılınacak?

    İslam alemi Kurban Bayramı’na ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da İzmir bayram namazı saat kaçta? Sorusunun cevabını sıklıkla araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilin bayram namazı saatleri duyurdu ve vatandaşlar hemen kendi illerinde saat kaçta kılınacağını merak eder oldu. Peki 2021 Kurban Bayramı namazı İzmir’de saat kaçta kılınacak? Ayrıca iki rekat kılınan bayram namazı hakkında merak edilen bilgiler de haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    İzmir bayram namazı saat kaçta?

    İzmir bayram namazı saat kaçta? 2021 Kurban Bayramı namazı İzmir'de saat kaçta kılınacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden Müslüman alemi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu illere göre Kurban Bayramı namaz saatlerini merak ederek araştırır oldu. İşte İzmir bayram namazı saatleri...

    İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

    2021 yılı Kurban Bayramı'nda İzmir Kurban Bayramı namazı saat 06.36'da kılınacaktır.

    BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Bayram namazı cemaatle kılınır ve iki rekâttır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Cuma namazından farklı olarak Cuma hutbesi farzdır, namazdan önce okunur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur.

    Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rekâtında üç, ikinci rekâtında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.Bayram namazının kılınışı şöyledir:

    1. Rekat:

    Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet eder.

    İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini bağlar. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

    Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

        İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.

        Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

        Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele" çektikten sonra açıktan Fatiha suresini okur.

        Daha sonra bir sure okur. Bu sırada cemaat bir şey okumaz, imamı dinler.

        Sırasıyla namaz sureleri şöyledir: 1. Fil Suresi, 2. Kureyş Suresi, 3. Maun Suresi, 4. Kevser Suresi, 5. Kafirun Suresi, 6. Nasr Suresi, 7. Tebbet Suresi, 8. İhlas Suresi, 9. Felak Suresi, 10. Nas Suresi

        "Allahu Ekber" diyerek Rükûa eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükûdan doğrulurken "Semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena lekel hamd" denir.

        "Allahu Ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.

        "Allahu Ekber" diyerek kıyama geçilir yani ayağa kalkılarak eller bağlanır ve ikinci rekâta başlanır.

        2. Rekat:

        İmam, sessiz bir şekilde Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden birinci rekâtta olduğu gibi üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükûa varılır. Sonra da secdeler yapılarak oturulur.

        Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena dualarını okunur.

        "Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

        Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye "Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

        İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslam kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.
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        Haberler Güncel İzmir bayram namazı saat kaçta? 2021 Kurban Bayramı namazı İzmir’de saat kaçta kılınacak?