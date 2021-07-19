İzmir bayram namazı saat kaçta? 2021 Kurban Bayramı namazı İzmir'de saat kaçta kılınacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden Müslüman alemi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu illere göre Kurban Bayramı namaz saatlerini merak ederek araştırır oldu. İşte İzmir bayram namazı saatleri...
İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
2021 yılı Kurban Bayramı'nda İzmir Kurban Bayramı namazı saat 06.36'da kılınacaktır.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı cemaatle kılınır ve iki rekâttır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Cuma namazından farklı olarak Cuma hutbesi farzdır, namazdan önce okunur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur.
Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rekâtında üç, ikinci rekâtında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.Bayram namazının kılınışı şöyledir:
1. Rekat:
Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet eder.
İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini bağlar. Tekbirlerin alınışı şöyledir:
Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.