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    • 19.07.2021 22:45
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    Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat ve nasıl niyet edilir? İşte kılınışı

    Camilere bayram namazı kılmaya gidecek olan vatandaşların merak ettiği bazı detaylar bulunuyor. Bu detayları öğrenmek için arama motorları üzerinden araştırmalar yapıyor. Vatandaşlar İslam alemi için son derece önemli olan bugünde dua edecek ve sabah camilere gidip namaz kılacak. Dini vecibelerini yerine getirmek isteyenler bu kapsamda bayram namazına dair araştırmalara başladı. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat ve nasıl niyet edilir? İşte kılınışı

    Bayram namazı nasıl kılınır?

    Kurban Bayramı için geri sayım sona erdi ve yarın milyonlarca vatandaş camilerde bayram namazı kılacak. Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı-23 Temmuz Cuma günleri idrak edilecek ve Müslümanlar bu mübarek günleri ibadetlerle geçirecek. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat ve nasıl niyet edilir? İşte namazın kılınışına dair bilinmesi gerekenler...

    BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Bayram namazı cemaatle kılınır ve iki rekâttır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Cuma namazından farklı olarak Cuma hutbesi farzdır, namazdan önce okunur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur.

    Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rekâtında üç, ikinci rekâtında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.Bayram namazının kılınışı şöyledir:

    İşte namazın kılınışı;

    1. Rekat:

    Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet eder.

    İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini bağlar. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

    Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde olduğu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

    İkinci Tekbir: İkinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide olduğu kadar durulur.

        Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

        Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele" çektikten sonra açıktan Fatiha suresini okur.

        Daha sonra bir sure okur. Bu sırada cemaat bir şey okumaz, imamı dinler.

        Sırasıyla namaz sureleri şöyledir: 1. Fil Suresi, 2. Kureyş Suresi, 3. Maun Suresi, 4. Kevser Suresi, 5. Kafirun Suresi, 6. Nasr Suresi, 7. Tebbet Suresi, 8. İhlas Suresi, 9. Felak Suresi, 10. Nas Suresi

        "Allahu Ekber" diyerek Rükûa eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükûdan doğrulurken "Semi'allahü limen hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena lekel hamd" denir.

        "Allahu Ekber" diyerek iki defa secdeye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir.

        "Allahu Ekber" diyerek kıyama geçilir yani ayağa kalkılarak eller bağlanır ve ikinci rekâta başlanır.

            2. Rekat:

            İmam, sessiz bir şekilde Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden birinci rekâtta olduğu gibi üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükûa varılır. Sonra da secdeler yapılarak oturulur.

            Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena dualarını okunur.

            "Esselamü Aleyküm ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

            Selam verildikten sonra İmam-hatip minbere çıkıp bir hutbe okur. Bu hutbe Cuma hutbesinde olduğu gibi iki kısımdan oluşur. Hutbeye "Allâhu ekber, Allâhu ekber, lâ ilâhe illallâhu vellâhu ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" diye tekbir getirilerek başlanır. Cemaat de tekbire katılır.

            İmam-hatip, bayram hutbelerinde genel olarak bayramın birleştirici özelliğinden bahseder. İslam kardeşliği, yardımlaşma gibi konulara değinir. Ayrıca Kurban ibadeti ve teşrik tekbirleri hakkında bilgiler verir.
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