Bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat ve nasıl niyet edilir? İşte kılınışı

Kurban Bayramı için geri sayım sona erdi ve yarın milyonlarca vatandaş camilerde bayram namazı kılacak. Bu yıl Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı-23 Temmuz Cuma günleri idrak edilecek ve Müslümanlar bu mübarek günleri ibadetlerle geçirecek. Peki, bayram namazı nasıl kılınır? Kurban Bayramı namazı kaç rekat ve nasıl niyet edilir? İşte namazın kılınışına dair bilinmesi gerekenler...

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı cemaatle kılınır ve iki rekâttır. Bayram namazlarında ezan okumak, ikamet getirmek yoktur. Cuma namazından farklı olarak Cuma hutbesi farzdır, namazdan önce okunur. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur.

Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rekâtında üç, ikinci rekâtında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.Bayram namazının kılınışı şöyledir:

İşte namazın kılınışı;