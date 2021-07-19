Başkan Erdoğan, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın yıldönümü sebebiyle KKTC’ye gitti: Komşuyu stres sardı

Dünya nefesini tuttu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyarete kilitlendi. "Büyük müjdeler vereceğim" diyen Erdoğan, bugün kritik temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gitti. 20 Temmuz Barış Harekatı'nın yıldönümünde yapılan ziyaretle ilgili detaylar da belirlendi.

DOĞALGAZ MÜJDESİ İDDİASI

Öyle ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Lefkoşa'da gerçekleşecek "Bi Dünya Spor" etkinliğindeki, "Şöhretler Karması Futbol Müsabakası"nda, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile başlangıç vuruşunu yapacağı belirtildi.

Güney Kıbrıs ve Yunan gazeteleri ise Erdoğan'ın müjdesine dikkat çekti. Erdoğan'ın Kıbrıs müjdesinin Maraş'ın açılması ve statüsü ile ilgili olabileceği belirtildi. Bir diğer iddia ise Doğu Akdeniz'de doğalgaz rezervinin bulunmasıydı.