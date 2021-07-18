Tarım arazilerine ZİHA dopingi! Her şeyi 1,5 dakikada hallediyor

Bunun bir sonraki aşaması ise Tarım Kredi Kooperatifleri olarak kendi yapımızı değiştirerek, dönüştürerek veya bir katılım bankacılığı biçiminde bankaya dönüşerek inşallah tarımın finansal desteğini faizsiz bir modelle oluşturmak, sürdürmek istiyoruz. Bu aşamada çalışmalarımız kendi içimizde devam ediyor. Teknik altyapıları sağladıktan sonra inşallah Bakanlığımız ve devletimizin yetkilileri ile de görüşüp projelerimizi onlara sunacağız. Yani bu aşamadan sonra iki yolumuz var. Ya kendi yapımızı buna dönüştüreceğiz ki bu yasal düzenleme gerektirir ya da katılım bankası biçiminde tarımın finansmanına dönüştürmek istiyoruz. Projemizi ete kemiğe büründürdükten sonra inşallah yetkililerimize sunacağız. Bu da çok uzun olmayan süre içinde gerçekleşecek. Bundan sonraki hedefimiz, Tarım Kredi Kooperatiflerini faizsiz bir sistem içine dönüştürmek ve bu şekilde Türk tarımına ve çiftçisine hizmet olacaktır."