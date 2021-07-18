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    • 18.07.2021 10:06
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    Bursa'da bir tarlada bulundu! Tam 2 bin yıllık...

    Bursa'nın İznik ilçesinde bir talada tarihi taşın üzerine işlenmiş kitabe bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arkeolog ve polis sevk edildi. Yapılan incelemeler sonrası kitabenin 2 bin yıllık olduğu ve üzerinde Yunan harfleri işe yazılmış bir tarihi eser olduğu öğrenildi. Kitabe polis ekip otosuyla müze mdüürlüğüne teslim edildi.

    Bursa'da bir tarlada bulundu! Tam 2 bin yıllık...

    Oğuz Taflan isimli genç İznik Şehir Stadyumu yakınında bulunan yol kenarındaki bir tarlada tarihi eser fark etti. Durum yetkililere bildirildi. Kitabenin bulunduğu bölgeye polis ekipleri ve müzede görevli arkeolog sevk edildi. Yapılan incelemelerde kitabenin 2 bin yıllık olduğu, üzerine Yunan harfleri ile yazılmış önemli bir tarihi esere ait olduğu öğrenildi.

    MÜZEYE TESLİM EDİLDİ

    Müze görevlileri eşliğinde tarihi eser polisler tarafından ekip otosuna yerleştirildi.

    Önemi büyük olduğu iddia edilen kitabe polis ekipleri tarafından İznik Arkeoloji Müzesi'ne teslim edildi.

        "ÇOK ŞAŞIRDIM"

        Tarlada kitabeyi bulan Oğuz Taflan, "Çok şaşırdım. Tarihi eser olduğunu anladım. Üzerinde yabancı isimler yazıyordu. Yetkililere haber verdim" dedi.
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