Son dakika: Akdeniz’de korkutan deprem! Akdeniz’de 4.0 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi! | Son depremler

Son dakika… Akdeniz'de deprem oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gelen bilgilere göre; Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi. AFAD tarafından 3.8 olarak ölçülen deprem Yunanistan'da meydana geldi. Ülkemizde ve çevre ülkelerde sık sık meydana gelen sarsıntılar nedeniyle güncel son depremler listesi de araştırılırken en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu merak ediliyor. Bu başlık altından, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ulaşabilir, son dakika deprem haberinin detaylarını öğrenebilirsiniz.

SON DEPREMLER LİSTESİ 18 TEMMUZ 2021 PAZAR

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.07.18 07:56:53 35.2145 25.2308 5.2 -.- 3.8 4.0 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 07:32:00 39.4955 25.9580 5.4 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.18 07:11:33 38.9530 26.0895 8.7 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.18 07:11:20 35.9060 27.0272 22.9 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.18 06:27:19 37.2907 36.2583 7.4 -.- 2.6 -.- KARATEPE-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2021.07.18 06:18:53 36.3070 27.1388 26.2 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 05:55:50 37.8513 42.1535 5.4 -.- 3.2 3.2 BOLUKLU-ERUH (SIIRT) İlksel

2021.07.18 05:39:41 37.4298 42.1800 4.5 -.- 2.5 -.- KOCBEYI-(SIRNAK) İlksel

2021.07.18 05:13:13 37.7738 28.2168 5.2 -.- 1.5 -.- KOYUNLAR-YENIPAZAR (AYDIN) İlksel

2021.07.18 04:42:20 36.3857 27.1273 7.9 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 04:27:27 34.7672 23.7018 60.4 -.- 3.3 3.3 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 03:13:53 36.3552 27.1783 8.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 02:54:43 35.3100 24.1935 6.0 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 02:36:32 36.2758 27.2725 21.5 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 02:20:37 37.5917 30.0672 5.0 -.- 1.8 -.- HACILAR-(BURDUR) İlksel

2021.07.18 02:12:21 39.7405 41.0252 5.6 -.- 1.1 -.- GUZELYURT-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel

2021.07.18 01:26:10 41.1430 43.9250 3.6 -.- 2.3 -.- AZERBAYCAN İlksel

2021.07.18 01:20:42 34.7672 25.2093 5.0 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 01:16:50 36.3907 27.1300 11.3 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 00:06:06 36.3862 27.1308 26.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.18 00:02:53 34.1617 25.1457 6.1 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel