FETÖ'nün kumpas merkezi: C-5 Büro

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 4 bin 532 sayfalık gerekçeli kararına, o dönem İstihbarat Daire Şubesi'nde C Şube Müdürü olan Ali Fuat Yılmazer'in yasadışı kurduğu 'C-5' bürosunun nasıl faaliyet gösterdiğine ilişkin bilgiler damga vurdu.