FETÖ'nün kumpas merkezi: C-5 Büro

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 4 bin 532 sayfalık gerekçeli kararına, o dönem İstihbarat Daire Şubesi'nde C Şube Müdürü olan Ali Fuat Yılmazer'in yasadışı kurduğu 'C-5' bürosunun nasıl faaliyet gösterdiğine ilişkin bilgiler damga vurdu.
BAŞINA ANGIN'I GETİRDİ
Yılmazer'in 'kumpas' bürosuna polis memurlarının girmesi yasaktı. Hrant Dink, Rahip Santoro cinayeti, Zirve Yayınevi cinayetleri, Ergenekon ve diğer önemli tüm olaylarla bu büro ilgilendi. Büronun başında komiser rütbesiyle Yılmaz Angın bulunuyordu. Ayrıca Mehmet Akif Yılmaz, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan ve Hamdi Egbatan komiser ve komiser yardımcıları olarak görev yaptı.
22 BİN 219 EVRAK
Büro, Haziran 2006'dan 23 Mayıs 2012'ye kadar illegal bir şekilde çalışma yürüttü. C-5 bürosunun illegal çalıştığı 6 yıllık dönem içerisinde, Dink cinayeti ile ilgili 62, Ergenekon'la ilgili 131, Malatya Zirve Yayıncılık cinayeti ile ilgili 79, helikopter kazasıyla hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili 69, aşırı sağ faaliyetler, etnik gerginlikler, milli hassasiyetleri istismar faaliyetleri ile ilgili 21 bin 886 adet olmak üzere 22 bin 219 adet evrakın düşümü yapıldı.
KUMPAS BURADA HAZIRLANDI
Gerekçeli karara göre Haziran 2006'dan itibaren Ergenekon, Balyoz, Zirve Yayınevi gibi benzeri kumpas operasyonları altyapısı bu gizli büroda hazırlandı. Yılmazer'in kurduğu bu bürodan, o dönem amirleri olan ne İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un ne de yardımcıları Necmettin Emre ve Vedat Yavuz'un haberi vardı.