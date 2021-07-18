FETÖ'nün kumpas merkezi: C-5 Büro

22 BİN 219 EVRAK

Büro, Haziran 2006'dan 23 Mayıs 2012'ye kadar illegal bir şekilde çalışma yürüttü. C-5 bürosunun illegal çalıştığı 6 yıllık dönem içerisinde, Dink cinayeti ile ilgili 62, Ergenekon'la ilgili 131, Malatya Zirve Yayıncılık cinayeti ile ilgili 79, helikopter kazasıyla hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili 69, aşırı sağ faaliyetler, etnik gerginlikler, milli hassasiyetleri istismar faaliyetleri ile ilgili 21 bin 886 adet olmak üzere 22 bin 219 adet evrakın düşümü yapıldı.

KUMPAS BURADA HAZIRLANDI

Gerekçeli karara göre Haziran 2006'dan itibaren Ergenekon, Balyoz, Zirve Yayınevi gibi benzeri kumpas operasyonları altyapısı bu gizli büroda hazırlandı. Yılmazer'in kurduğu bu bürodan, o dönem amirleri olan ne İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un ne de yardımcıları Necmettin Emre ve Vedat Yavuz'un haberi vardı.