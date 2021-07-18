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    • 18.07.2021 11:25
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    Restoranda dehşet anları! İşletmeci yaralandı, müşteriler korkudan saklandı! Olay anı kameralara böyle yansıdı!

    Son dakika haberi... Adana'nın Seyhan ilçesinde filmlere konu olacak bir olay yaşandı. 38 yaşındaki restoran işletmecisi Fatih K., iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Restoran sahibi tabancayla açılan ateş sonucu karnından ve bacağından yaralandı. Olay sonrası saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde restoran sahininin yaralanınca sekerek aracın arkasına sığındığı ve restoranda bulunan müşterilerin ise korkudan saklandığı görüldü.

    DHA
    Restoranda dehşet anları! İşletmeci yaralandı...

    Olay, 11 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Hafif ticari araçla restoranın önüne gelen bir grup, tabancayla iş yerine kurşun yağdırıp kaçtı.

    İş yerinin önündeki restoran sahibi Fatih K. karnından ve bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Fatih K., ambulansla hastaneye götürülürken, polis de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    MÜŞTERİLERİN PANİK ANLARI KAMERADA

    Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde; otomobilin restorana yaklaştığı, içindeki şüphelilerin tabancayla kurşun yağdırdığı anlar yer aldı. Saldırı anında restoran sahibi Fatih K.'nin yaralanınca sekerek aracın arkasına sığındığı ve restoranda bulunan müşterilerin ise korkudan saklandığı görüldü. Olay anında kaldırımda ayakta duran birinin de silahlı saldırıya rağmen tepki vermeden olduğu yerde beklemesi dikkat çekti.

        2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

        Öte yandan saldırı düzenlenen restoranın daha önce de 15 Nisan ve 5 Mayıs'ta kurşunlandığı belirlenmişti. Saldırıları gerçekleştirilen Kasım B. ile Nusret K. yakalandıktan sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanmış, 'azmettirici' olarak aranan Kemal G. ise bulunamamıştı.

        Olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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        Haberler Güncel Restoranda dehşet anları! İşletmeci yaralandı, müşteriler korkudan saklandı! Olay anı kameralara böyle yansıdı!