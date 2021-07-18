Restoranda dehşet anları! İşletmeci yaralandı, müşteriler korkudan saklandı! Olay anı kameralara böyle yansıdı!

Olay, 11 Temmuz günü saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Hafif ticari araçla restoranın önüne gelen bir grup, tabancayla iş yerine kurşun yağdırıp kaçtı.

İş yerinin önündeki restoran sahibi Fatih K. karnından ve bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.