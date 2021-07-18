İçişleri Bakanlığı duyurdu: 21 bin 177 personelle eş zamanlı uygulama

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 4 bin 394 noktada yapılan eş zamanlı uygulamada çalıntı ve aranma kaydı bulunan 121 araç ve motosikletin bulunduğunu, 1863 araç ve motosikletin trafikten menedildiğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı motosiklet ve diğer araçların yakalanmasına yönelik ülke genelinde uygulama yapıldı. 7 bin 515 ekip ve 21 bin 177 personelin katılımıyla 4 bin 394 noktada eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada; 163 bin 416 araç ve motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde 121 çalıntı ve aranma kaydı olan araç ve motosiklet bulunurken, 1863 araç ve motosiklet trafikten menedildi, 9 bin 526 araç ve motosiklete yönelik idari işlem uygulandı. Uygulamada 1064 kişiye adli ve idari işlem yapılırken, aranma kaydı bulunan 191 kişi yakalanarak, 21'i gözaltına alındı. Uygulamada ayrıca tabanca, kesici/delici alet ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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